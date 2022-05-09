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"Дорога життя" під обстрілами. В Луганській області скасували евакуацію 9 травня

Фото: в Луганській області евакуацію жителів скасовано(Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 9 травня, не проводитиметься евакуація в Луганській області. Російські окупанти постійно обстрілюють шлях "Лисичанськ - Бахмут".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Проїзд небезпечний. Гумвантажі теж сьогодні не будуть завозити, ми заздалегідь подбали, аби ті, хто залишився мали все необхідне", - розповів він.

За словами Гайдая, наразі дії ворога спрогнозувати не можливо.

"Сьогодні ми не знаємо чого очікувати від ворога, що вони можуть зробити страшного ще, тож прошу: мінімізуйте перебування на вулиці, залишайтеся в укриттях!" – звернувся Гайдай до мешканців регіону.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного потягу на понеділок, 9 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" скасувала на сьогодні поїзди до Одеси і назад через комендантську годину. Також 9 травня не працюватиме Одеський залізничний вокзал.

Крім того, "Укрзалізниця" скасувала приміські поїзди до Запоріжжя і назад унаслідок комендантської години 9 травня. Вхід в міський вокзал може бути обмежений.

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ЛуганськВійна в Україніевакуація