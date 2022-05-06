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Дорога з Енергодара до Запоріжжя заблокована. Тривають постійні обстріли

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Енергодар, П'ятниця 06 травня 2022 09:52
Дорога з Енергодара до Запоріжжя заблокована. Тривають постійні обстріли Фото: евакуація з Енергодара до Запоріжжя неможлива (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Наталія Юрченко

Станом на ранок 6 травня евакуація з Енергодара до Запоріжжя неможлива. Дорога заблокована через постійні обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодара Дмитра Орлова в Telegram.

"За попередньою інформацією, станом на ранок 6 травня на шляху до Запоріжжя з Енергодара проїзду немає (тривають постійні обстріли)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора жителі тимчасово окупованого Енергодара мали можливість на власному авто евакуюватися до Запоріжжя.

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Энергодар евакуація Запоріжжя
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