Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией

Главное: Цена на электроэнергию для украинской промышленности является достаточно высокой , она часто превышает уровень в странах ЕС;

, она часто превышает уровень в странах ЕС; Дорогая электроэнергия дополняет ряд вызовов , а именно – обстрелы, блокирование экспорта морем, рост железнодорожных тарифов и углеродную пошлину;

, а именно – обстрелы, блокирование экспорта морем, рост железнодорожных тарифов и углеродную пошлину; Металлургия в Украине теряет конкурентные позиции по сравнению как с внутренними производителями в ЕС, так и с внешними поставщиками – из Китая и Турции;

по сравнению как с внутренними производителями в ЕС, так и с внешними поставщиками – из Китая и Турции; Долгосрочные договоры позволяют снизить риск колебания цены на электроэнергию , они нужны генерации и промышленным потребителям;

, они нужны генерации и промышленным потребителям; В основном победителями первых аукционов на долгие контракты стали трейдеры , это говорит о том, что модель торгов должна быть пересмотрена;

, это говорит о том, что модель торгов должна быть пересмотрена; Промышленность должна получить возможность покупать электроэнергию на месяцы вперед по приемлемой цене, для этого необходимо устранить трейдеров, увеличить лоты, заложить дисконт к стартовой цене и зафиксировать размер гарантийного взноса.

Дорогая электроэнергия для промышленности

С начала массированных обстрелов энергосистемы (осень 2022 года) значительно выросла цена на электроэнергию для промышленных потребителей, в частности для энергоемкой металлургической отрасли. Довольно часто цены в Украине превышают стоимость электроэнергии в европейских странах.

В государственной аналитической компании "Укрпромвнешэкспертиза" привели статистику прошлого года. В январе-сентябре 2025 года средняя цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ, бенчмарк цены на рынке) в Украине составляла 106 евро за мегаватт-час, за этот же период во Франции она составляла 61 евро, в Чехии – 94 евро и в Германии – 80 евро/мегаватт-час, комментирует РБК-Украина заместитель директора по вопросам развития "Укрпромвнешэкспертизы" Сергей Поважнюк.

Подобная ситуация складывалась и в сегменте двусторонних договоров (контрактов на недели-месяцы вперед). За 9 месяцев прошлого года средняя цена на такие контракты в Украине была на уровне около 106 евро/мегаватт-час, что значительно превышало стоимость энергии на аналогичном сегменте рынка во Франции (65 евро) и Германии (77 евро), добавляет собеседник.

В мае этого года средневзвешенная цена на РСВ в Украине составляла 101 евро/мегаватт-час. Это значение было больше цен в таких странах как Словакия, Германия, Франция и Испания, свидетельствуют данные аналитического центра GMK Center, которые приводит "Украинский союз промышленников и предпринимателей".

Хотя в июле-августе средняя цена на электроэнергию базовой нагрузки на РСВ соседних европейских стран превышала индикатор украинского рынка (из-за аномально высокой температуры и низкого уровня воды в реке Дунай), стоимость энергоресурса в Украине остается достаточно высокой для конечных потребителей, особенно таких как металлургические комбинаты.

Фото: Металлургия – это отрасль, работа которой требует много энергоресурсов (ArcelorMittal Кривой Рог)

Расходы на приобретение электроэнергии составляют весомую долю в структуре себестоимости металлургической продукции. Например, в структуре цены железорудного концентрата энергетическая составляющая составляет 50-60%, железорудных окатышей – 30-35%, а для стали, выплавленной в электродуговых печах, этот показатель составляет 10-15%, говорит аналитик GMK Center, кандидат экономических наук Андрей Глущенко.

В последние годы существенно выросла доля электроэнергии в структуре себестоимости другой важной составляющей металлургического производства – ферросплавов. Это сплавы железа и других химических элементов, которые добавляются для получения необходимых свойств металла.

Энергетическая составляющая для получения ферросплавов увеличилась с 22-27% в 2021 году до 35-40% на сегодняшний день, комментирует исполнительный директор "Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции" Сергей Кудрявцев.

Жесткая конкурентная среда

Витрачаючи більше коштів на електроенергію для отримання однієї тонни сталі, українська металургія має гірші позиції у порівнянні з конкурентами – європейськими виробниками та іншими постачальниками на ринок ЄС, такими як Китай і Туреччина.

Уряд Китаю повністю звільнив від податків електроенергію, яка постачається на підприємства кольорової металургії, та частково прибрав податкове навантаження на енергію для потреб чорної металургії. В результаті, в деяких провінціях Китаю, ціна для підприємств може опускатися до 30 євро за мегават-годину, коментує Сергій Поважнюк.

Для порівняння: за перші 10 днів серпня середня ціна на електроенергію базового навантаження на РДН України перевищувала 140 євро за мегават-годину, свідчать дані держкомпанії "Оператор ринку".

Фото: Правительство Китая удерживает низкие цены на электроэнергию для собственной металлургии. Сотрудники металлургического завода в г. Чжанье (Китай) проверяют качество ферросплавов (Getty Images)

Кроме того, до 2024 года Китай активно закупал у России исходное сырье для металлургического производства – слябы (крупные стальные плиты - ред.) со значительной скидкой, которая достигала 20% от их рыночной стоимости, комментирует представитель "Укрпромвнешэкспертизы".

До сих пор активным покупателем слябов, квадратной заготовки и длинномерного проката из России остается Турция. Локальные производители покупают российские слябы на 100 долларов за тонну дешевле рыночной цены, получают из них прокат и продают его на рынок ЕС.

"Европа пытается с этим бороться, но, к сожалению, нет механизма проверить, из какой стали был сделан тот или иной прокат", – признает Поважнюк.

Как следствие, конкуренты Украины по поставкам металла в Европу имеют возможность получать более дешевую электроэнергию и сырье.

Программы поддержки металлургии в ЕС

Производителям металлопродукции в Европейском Союзе предоставляется помощь как от Еврокомиссии, так и на национальном уровне. Одной из таких программ является компенсация косвенных углеродных расходов, которая предоставляется предприятиям с большим энергопотреблением и значительными выбросами углекислого газа.

"В 2024 году на выплату таких компенсаций в ЕС было направлено 3,2 млрд евро", – комментирует РБК-Украина Андрей Глущенко.

В июне 2025 года европейские страны запустили еще одну программу поддержки энергоемких отраслей – Clean Industrial Deal (англ. Сделка за чистую промышленность), которая предусматривает финансирование таких предприятий с целью снижения их энергозатрат до 2030 года.

"Фактически, это субсидирование части энергетических расходов предприятий", – объясняет Глущенко и приводит пример – Германия на 2026-2028 годы утвердила бюджет на такие субсидии в размере 3,8 млрд евро.

Фото: Сталелитейная промышленность ЕС получает значительную поддержку от правительств и Еврокомиссии. Завод компании Thyssenkrupp в Германии (Getty Images)

Также в Европе действуют национальные программы поддержки металлургической отрасли. К примеру, в Италии с 2024 года работает программа Energy Release 2.0, которая предусматривает фиксированную цену на электроэнергию для энергоемких отраслей на уровне 65 евро за мегаватт-час. Разница между фактической и фиксированной ценой покрывается за счет государственных средств, комментирует аналитик GMK Center.

Развитые страны ЕС понимают важность таких отраслей, как металлургия, и не оставляют промышленников один на один со значительным ростом цен на мировых энергорынках, произошедшим на фоне блокирования Ормузского пролива.

"Это не случайность, это результат продуманной промышленной политики", — говорит народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в комментарии РБК-Украина.

Сами металлургические предприятия не смогут противостоять конкурентам, имеющим такую мощную поддержку со стороны своих правительств, считает парламентарий.

Высокая стоимость электроэнергии дополняет целый спектр вызовов, с которыми столкнулась украинская металлургия. К ним следует отнести блокирование портов на Черном море (основного экспортного канала), удорожание стоимости железнодорожных перевозок, постоянные вражеские обстрелы и введение с 1 января этого года углеродной пошлины на границе с ЕС.

"В таких условиях любое удорожание энергии снижает конкурентоспособность украинской продукции на европейских рынках", — говорит в комментарии РБК-Украина президент "Украинского союза промышленников и предпринимателей" Анатолий Кинах.

Для решения проблемы высокой стоимости электроэнергии металлурги уже строят собственную генерацию. Однако в ближайшие годы она сможет покрывать лишь до 5% собственного потребления электроэнергии, говорит Глущенко.

Столь крупное предприятие, как металлургический комбинат, требует сотен мегаватт мощности, кроме того, строительство электростанций — это непрофильный бизнес для металлургической компании.

"Нельзя рассчитывать на то, что металлургия построит генерацию, которая полностью обеспечит ее потребности", — добавляет аналитик GMK Center.

Запуск длинных контрактов

Одним из механизмов поддержки крупных потребителей электроэнергии в Европе является развитие рынка долгосрочных договоров. Например, такие договоры заключаются между генерирующими компаниями и крупными энергоемкими предприятиями. Долгие контракты дают возможность обеим сторонам получить фиксированную цену энергоресурса на длительный период.

В 2025 году Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк запустили пилотную программу предоставления банковских гарантий на общую сумму 500 млн евро, чтобы стимулировать бизнес-практику заключения таких договоров. Эти финансовые инструменты позволяют подтверждать платежеспособность потребителя.

На украинском рынке электроэнергии проблема развития долгосрочных договоров стоит достаточно остро. До сих пор основным индикатором остается цена, складывающаяся на следующие сутки (сегмент РСВ), а продолжительность двусторонних договоров, которые в последнее время, например, заключала государственная генерация, не превышала декады.

Фото: Аукционы должны обеспечить возможность для большого поколения заключать прямые контракты со значительными промышленными потребителями. Южно-украинская АЭС (Getty Images)

"Ориентация на рынок "на сутки вперед" может нести риски, потому что он очень волатилен. Один месяц – цена высокая, другой месяц – низкая. Важно, чтобы наша энергетика переходила в сегмент долгих отношений, чтобы у нас были индикативные цены на год, на два года вперед", — объясняет в комментарии РБК-Украина народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

В середине июня Кабмин разрешил проведение аукционов, по результатам которых должны заключаться договоры на квартал, полугодие и год. Обязанность продавать электроэнергию на соответствующие периоды была возложена на государственные компании "Энергоатом" (оператор атомных электростанций) и "Укргидроэнерго" (крупные гидро- и гидроаккумулирующие станции).

Заключая договоры на длительный период, производители электроэнергии смогут застраховать себя от падения цены, которое обычно происходит в мае-июне, а потребители – от ее роста, характерного для января-февраля. В Европе промышленность покупает около 70% всей электроэнергии именно в сегменте долгих контрактов, добавляет Герус.

Первые аукционы состоялись во второй половине июля. Из-за задержек с подготовкой произошло сокращение сроков поставки на один месяц, поэтому на торгах продавались объемы с поставкой в августе-сентябре (2 месяца), августе-декабре (5 месяцев) и августе 2026 года – июне 2027 года (11 месяцев). Законодательство разрешало "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" продать до 4% объема производства (2% – на квартальных, 1% – на полугодовых и 0,5% – на годовых аукционах).

На первых двух торгах был продан весь объем, а на третьих (с поставкой в течение 11 месяцев) – около половины. В основном покупателями стали трейдеры, то есть компании, которые покупают электроэнергию с целью ее последующей перепродажи.

Среди победителей преимущественно были трейдеры, а не конечные потребители. Во время торгов цены выросли до такого уровня, который не соответствовал ожиданиям и бизнес-модели таких крупных промышленных предприятий, как, например, "ArcelorMittal Кривой Рог", сообщили РБК-Украина в компании.

Даже при продаже контракта на 11 месяцев вперед (наиболее длительный период) цена не снизилась до уровня предложения покупателей. Это довольно странно, ведь чем более длительным является период поставки, тем ниже должна быть цена ресурса, поскольку продавец получает возможность снизить риски на долгий период, объясняют представители металлургической компании.

Согласно правилам аукционов, трейдеры должны 50% приобретенной электроэнергии продать конечным потребителям, однако эффективного механизма контроля за выполнением этого требования пока не предусмотрено. Это еще одно обстоятельство, вызывающее вопросы.

Фото: Большие объемы электроэнергии по прямым контрактам в первую очередь должны быть направлены конечным потребителям, в частности, энергоемкой промышленности (ArcelorMittal Кривой Рог)

Участников аукционов также беспокоила неопределенность относительно точного размера денежного обеспечения, которое должно предоставляться генерирующим компаниям. На сегодняшний день законодательство предусматривает, что продавец сам определяет размер обеспечения в диапазоне до 12% (от стартовой стоимости) для квартальных аукционов и 2% – для годовых.

"Такая вариативность создает непредсказуемые финансовые условия для участников торгов", – убеждены в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Первые аукционы показали, что сложилась ситуация высоких стартовых цен и маленьких лотов (по 2-5 МВт). Такие условия не дают возможности крупным потребителям заключить долгосрочные договоры и хеджировать ценовые риски на длительный период.

Цены, которые были сформированы при преимущественном участии трейдеров, отражают не баланс спроса и предложения, а спекулятивные ожидания динамики цены РСВ. Как уже упоминалось, рынок должен постепенно отходить от такой ценовой привязки к волатильному рынку "на сутки вперед".

Небольшие объемы, которые продает государственная генерация, создают искусственный дефицит, подталкивающий цены вверх. Они достигают уровня, который не может быть заложен в бизнес-модель высококонкурентной промышленной среды.

Если аукционы и дальше будут проводиться с высокими стартовыми ценами, малым размером лотов и непредсказуемыми ставками гарантийного взноса, крупная промышленность и дальше будет оставаться вне сегмента рынка долгих двусторонних сделок, подчеркнули собеседники издания на рынке.

Предложения по условиям аукционов

Обычно трейдеры покупают электроэнергию по долгим контрактам, чтобы потом перепродать ее на РСВ. Для этого они ориентируются на будущую динамику цены на РСВ, а не на баланс спроса и предложения среди конечных потребителей.

Таким образом, участие трейдеров не дает возможности сформировать цену, которая могла бы быть объективным индикатором именно для конечного потребителя, поэтому для улучшения модели аукционов стоит исключить трейдеров из участников торгов.

Также необходимо увеличить размер лотов, например, до 20 мегаватт. "Такой объем будет больше соответствовать профилю потребления крупных промышленных предприятий и позволит им эффективнее использовать механизм долгосрочных контрактов", – прокомментировали РБК-Украина в компании "ArcelorMittal Кривой Рог".

Результаты торгов в июле показали, что необходимо пересмотреть алгоритм определения стартовой цены. Обоснованным подходом будет использование индикатора средневзвешенной цены на РСВ за предыдущий соответствующий период, но с дисконтом 30%.

Во время аукциона цены неоправданно растут из-за ограниченного предложения, поэтому необходимо не менее чем вдвое увеличить предложение, которое выставляют на продажу государственные генерирующие компании.

Фото: Большое поколение должно увеличить предложение продажи электроэнергии по двусторонним договорам. Хмельницкая АЭС, входящая в состав НАЭК "Энергоатом" (Getty Images)

Избыточным барьером для успешного проведения торгов является требование не менее 5 участников торгов. Его стоит отменить, ведь действующие правила не запрещают покупателям подавать заявки по цене ниже стартовой.

Чтобы повысить уровень прогнозируемости расходов покупателя, необходимо зафиксировать ставку гарантийного взноса, которую должен применять продавец, отмечают ряд покупателей электроэнергии, опрошенных РБК-Украина.

При дальнейшем пересмотре условий аукционов важно проанализировать, насколько они позволяют промышленным предприятиям получить энергоресурс по цене, дающей возможность им оставаться конкурентоспособными.

"Если в результате конструкции аукционов и его параметров электроэнергия для конечного потребителя становится дороже, чем предприятие может экономически выдержать, тогда мы теряем саму цель этого механизма", – говорит Анатолий Кинах и добавляет, что наличие любых посредников лишь увеличивает цену для конечного потребителя.

Результаты первых аукционов необходимо оценивать не только с точки зрения обеспечения ликвидности торгов электроэнергией, но и с учетом того, какой экономический результат они создают для промышленности, считает президент "Украинского союза промышленников и предпринимателей".

"Доступ к долгосрочным контрактам для промышленных потребителей должен быть одним из ключевых критериев при формировании правил аукционов", – подчеркнул Анатолий Кинах.

Появление возможности приобрести электроэнергию по определенной цене на месяцы вперед – это важный шаг для поддержки энергоемких отраслей. Однако результаты заключения первых таких договоров свидетельствуют, что условия торгов должны быть доработаны. Они должны стимулировать заключение двусторонних договоров между крупной генерацией и промышленностью.

Возможность получить энергоресурс по приемлемой цене улучшит положение критически важных отраслей, которые в условиях войны остаются основой экономического развития Украины.

Вопросы – Ответы (FAQ)

– Какая цена на электроэнергию для промышленности?

– Для бизнеса в Украине в целом и крупных промышленных предприятий в частности стоимость электроэнергии является достаточно высокой. Часто она превышает цены в странах ЕС. Наиболее критична эта проблема для энергоемких отраслей, например, металлургии.

– Какие преимущества имеют конкуренты Украины на европейском рынке металлопродукции?

– Основными конкурентными поставщиками на рынок ЕС являются Китай и Турция. В КНР металлургические предприятия имеют возможность покупать дешевую электроэнергию, которая частично или полностью освобождена от налогов.

Кроме того, во время полномасштабного вторжения Китай закупал сырье в России с дисконтом. Этим каналом поставок продолжает пользоваться Турция.

– Какую поддержку получает металлургия в ЕС на фоне глобального удорожания энергоносителей?

– На уровне Еврокомиссии и правительств отдельных стран действуют программы, компенсирующие энергоемким предприятиям их расходы. На эти меры ежегодно направляются миллиарды евро. Кроме того, ЕС применяет пошлины и квоты, ограничивающие поставки из третьих стран на внутренний рынок.

– Может ли украинская металлургия самостоятельно построить генерацию, которая полностью обеспечит ее потребности?

– Нет, хотя металлургические комбинаты уже строят собственные генерирующие установки, они не смогут полностью покрыть собственную потребность в энергоснабжении за счет последних. По оценкам аналитиков GMK Center, в ближайшие годы собственная генерация сможет обеспечить около 5% энергопотребления металлургии.

– Почему важно было запустить аукционы, позволяющие заключить контракты на поставку электроэнергии на длительный период?

– Долгие контракты дают возможность снизить риски колебания цены. Покупатели страхуют себя от роста стоимости в дефицитные периоды, а продавцы – от снижения цены в профицитные месяцы. На развитых энергорынках Европы большую часть закупочного портфеля составляют именно долгосрочные контракты.

– Чем завершились первые аукционы на заключение долгих контрактов?

– Преимущественно победителями стали трейдеры, которые покупают объемы электроэнергии для последующей перепродажи. Во время торгов цена превысила уровень, соответствовавший бизнес-модели крупных промышленных потребителей.

– Как модель аукционов должна быть изменена в дальнейшем?

– Для обеспечения доступа промышленности к долгосрочным контрактам необходимо исключить трейдеров из круга участников торгов, увеличить размер лотов до 20 мегаватт, применить дисконт при определении стартовой цены, вдвое увеличить предложение от государственных генерирующих компаний и зафиксировать размер гарантийного взноса.