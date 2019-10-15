Для доопрацювання угоди про Brexit залишаються лічені години

Європейський союз дав Великій Британії час до кінця 15 жовтня, щоб завершити роботу над угодою про Brexit. Про це повідомляє Reuters.

Головний дипломат ЄС з Brexit Мішель Барньє на зустрічі з главами МЗС країн-членів повідомив, що він хоче укласти угоду з Великою Британією до кінця дня. Технічні команди Брюсселя та Лондона намагаються укласти угоду, щоб її встигли затвердити лідери ЄС на саміті 17-18 жовтня.

Раніше Барньє заявив, що офіційні особи Великої Британії повернулися до інтенсивних дискусій. Також він зазначив, що угода повинна бути вигідною для всіх - і для Великої Британії, і для ЄС.

"Наша команда старанно працює. Ця робота була інтенсивною протягом всіх вихідних і вчора. Навіть якщо угода буде важкою, а якщо бути відвертим, все більш і більш важкою, це все ще можливо на цьому тижні", - повідомив Барньє.

Раніше повідомлялося, що ЄС розглядає можливість перенесення рішення по Brexit на новий екстрений саміт, який може відбутися в кінці жовтня.

Також РБК-Україна повідомляло, що між Великою Британією та ЄС минулого тижня відбувся прогрес у переговорах. Про це у спільній заяві повідомили прем'єр-міністри Великої Британії та Ірландії Борис Джонсон і Лео Варадкар, після проведення спільної зустрічі.