Украина не просит Запад присылать свои войска, это принципиальная позиция, - Кулеба

Украина считает стратегической целью в войне - выход на границы 1991 года. Но украинцы не просят Запад воевать против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы перед заседанием Совета Украина-НАТО.

Кулеба подчеркнул, что украинцы не собираются сдаваться в борьбе с российской агрессией. Стратегической целью остается полное восстановление территориальной целостности, то есть выход на границы 1991 года.

По мнению министра, это важно для безопасности всего евроатлантического пространства.

Глава МИД подчеркнул, что Украина ожидает и рассчитывает на одобрение Конгрессом финансирования помощи со стороны США.

"Это лучший путь для предотвращения необходимости посылать западные войска в Украину. Мы никогда не просили о таком участии и это наша принципиальная позиция", - заявил Кулеба.

Совет Украина-НАТО

Напомним, что Совет Украина-НАТО был создан по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

В Брюсселе 28-29 ноября проходит встреча министров иностранных дел стран Альянса. В частности, в рамках мероприятия проходит заседание Совета Украина-НАТО.

Перед заседанием генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что солидарность с Украиной важно показать не только на словах, но и на деле. По его словам, сегодня на заседании Украина-НАТО обсудят реформы, их реализацию, потребность армии и ситуацию на поле боя.