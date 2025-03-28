Помогут развивать авиацию. Зеленский рассказал о новых кадрах в ВСУ и Минобороны

"Сегодня согласовал несколько кадровых решений, которые должны усилить возможности нашей защиты - авиационную составляющую Сил обороны", - подчеркнул Зеленский.



По его словам, теперь у министра обороны Рустема Умерова будет заместитель по вопросам боевой авиации. Должность займет Александр Козенко. Он занимался адаптацией F-16 и Mirage в Украине.

Генерал-майор Алексей Марченко станет заместителем начальника Генштаба Украины на авиационном направлении.

Бригадный генерал Сергей Голубцов займет должность заместителя командующего Воздушных сил.

Полковник Александр Дяков будет командующим авиации, заместителем командующего Воздушных сил.

"Определены четкие сроки, когда новая управленческая структура должна дать больше результатов и мотивации всему авиационному компоненту Сил обороны", - добавил президент.

Уточнение от Ермака

По словам Ермака, министр обороны Украины Рустем Умеров уже назначил на вышеупомянутые должности Марченко, Голубцова и Дякова.

При этом кандидатуру Козенко на должность замминистра обороны еще должно утвердить правительство.

Руководитель ОП отметил, что ранее Козенко был его советником. Он работал над адаптацией западных истребителей, которые передают Украине союзники, к украинским реалиям.

"Теперь будет масштабировать эти решения на всю авиационную систему", - добавил он.