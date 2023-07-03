Поможет укрепить обороноспособность. Украина и НАТО основали новый Совет

Украина и НАТО основали Совет по управлению проектами комплексного пакета помощи, которые направлены на укрепление обороноспособности нашей страны.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Чиновница отметила, что сегодня прошло учредительное заседание Совета. Оно состоялось под председательством Стефанишиной и заместителя генсека НАТО по вопросам операций Томаса Гоффуса.

"Обеспечение эффективной реализации проектов Комплексного пакета помощи, направленных на укрепление обороноспособности Украины, приобретает еще большее значение в контексте будущих серьезных трансформаций, предусмотренных в рамках углубления интеграции Украины в НАТО и достижения полной взаимосовместимости с Альянсом", - рассказала министр.

Она добавила, что Совет станет связующим звеном между политическими и военными структурами Альянса и украинскими институциями в ходе разработки и имплементации проектов.

Стефанишина выразила надежду, что на предстоящем саммита Альянса, который состоится 11-12 июля, будут приняты "фундаментальные решения" для нашей страны.

"Все, что делается для углубления партнерства Украина-НАТО, включая создание Совета, служит одной стратегической цели – максимально сблизить нас с Альянсом, сделать нас более состоятельными, сильными и устойчивыми на пути к победе Украины", - подчеркнула министр.

Стоит заметить, что Комплексный пакет помощи - инициатива НАТО для Украины, которая направлена на помощь в усилении стойкости, обеспечении безопасности и проведении необходимых реформ.

Саммит НАТО

Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Украина ожидает, что он станет переломным и лидеры предоставят нашей стране больше конкретики насчет евроатлантической интеграции.

В частности, на саммите наша страна может получить приглашение стать частью НАТО. Такую инициативу уже поддержал президент Польши Анджей Дуда.