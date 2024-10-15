Поможет заметная одежда и фликер: как защитить ребенка на дороге в темное время суток

Детям следует знать основные требования правил дорожного движения. Особенно это касается периодов года, когда темное время суток наступает рано.

О том, как обезопасить детей на дроге в темное время суток – читайте в материале РБК-Украина.

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Ежедневно, идя в школу и обратно, несовершеннолетние пешеходы должны быть внимательны и ответственно относиться к своей безопасности. По статистическим данным, ежедневно в мире более 700 детей погибают в результате дорожно-транспортных происшествий. С возрастанием возраста риск смертности в ДТП увеличивается, поскольку дети становятся более самостоятельными и подвержены риску.

Дорожно-транспортные происшествия остаются главной причиной смерти среди молодежи 15-19 лет и второй среди детей 5-14 лет.

Основные причины дорожно-транспортного травматизма среди детей:

внезапное появление ребенка на проезжей части дороги перед транспортом;

недостаточный надзор со стороны родителей;

игра на дороге;

опасные развлечения – езда на внешних выступлениях общественного транспорта;

по вине водителей.

Какие ПДД необходимо знать детям

Напомним, в 2020 году были внесены изменения в ПДД, согласно которым пешеходы должны использовать световозвращатели или быть в одежде со световозвращающими элементами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

В таких условиях возможность аварии уменьшается в 6-8 раз.

Правила Дорожного движения для детей:

тротуаром нужно идти как можно дальше от проезжей части;

перед тем как перейти улицу, нужно остановиться у проезжей части, затем посмотреть налево и направо, а затем снова быстро налево;

начинать переходить улицу можно только когда загорится зеленый свет светофора;

переходить дорогу нужно в безопасных местах – у светофора и на переходе, обозначенном разметкой – "зеброй".

категорически запрещено выбегать на проезжую часть, устраивать на ней или вблизи нее игры, переходить проезжую часть вне пешеходного перехода или в неустановленных местах;

проезжей частью двигаться на велосипеде можно только детям, достигшим 14 лет;

для катания на других средствах (скейтборд, самокат, ролики и т.д.) следует выбирать место на детских площадках, на проезжую часть запрещено выезжать.

Как стать заметным на дороге

Взрослым рекомендуется крепить световозвращающие элементы на оба плеча, чтобы они находились на уровне глаз водителя, что позволит ему вовремя заметить пешехода. Также их можно разместить на голенях.

Для детей световозвращатели следует располагать как можно выше – на голове, плечах и верхней части рук. Важно размещать их с обеих сторон, поскольку пешеход может переходить дорогу в разных направлениях.

Следует также заметить, что человека в темной одежде водитель начинает замечать за 10-18 м, что недостаточно для быстрого торможения и избегания ДТП. В случае, если пешеход движется в светлой одежде (белой или желтой), то дистанция видимости увеличивается до 55 м. В случае использования световозвращателей видимость увеличивается до 130 м .

Что поможет детям быть заметным в темноте:

фликеры;

нарукавные повязки, ленты и браслеты;

брелок и подвески;

светоотражающие нашивки и наклейки.

Ранее РБК-Украина писала о том, что нарушения ПДД в Украине фиксируют патрули Нацполиции, а также системы автоматической видеофиксации, установленные на автомобильных путях (камеры Trucam).

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