Допоможе помітний одяг та флікер: як захистити дитину на дорозі у темний час доби

Дітям варто знати основні вимоги правил дорожнього руху. Особливо це стосується періодів року, коли темний час доби настає досить рано.

Про те, як убезпечити дітей на дрозі у темний час доби - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Щодня, йдучи до школи та назад, неповнолітні пішоходи повинні бути уважними та відповідально ставитися до своєї безпеки. За статистичними даними, щодня у світі понад 700 дітей гинуть унаслідок дорожньо-транспортних пригод. Зі зростанням віку ризик смертності в ДТП збільшується, оскільки діти стають більш самостійними та схильними до ризику.

Дорожньо-транспортні пригоди залишаються головною причиною смерті серед молоді 15-19 років і другою серед дітей 5-14 років.

Основні причини дорожньо-транспортного травматизму серед дітей:

раптова поява дитини на проїжджій частині дороги перед транспортом;

недостатній нагляд з боку батьків;

гра на дорозі;

небезпечні розваги - їзда на зовнішніх виступах громадського транспорту;

з вини водіїв.

Які ПДР необхідно знати дітям

Нагадаємо, у 2020 році було внесено зміни до ПДР, згідно з якими, пішоходи повинні використовувати світловідбивачі або бути в одязі зі світлоповертальними елементами в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

За таких умов можливість аварії зменшується у 6-8 разів.

Правила Дорожнього руху для дітей:

тротуаром потрібно йти якомога далі від проїжджої частини;

перед тим як перейти вулицю, потрібно зупинитися біля проїжджої частини, потім подивитися наліво і направо, а потім знову швидко наліво;

починати переходити вулицю дозволено тільки коли загориться зелене світло світлофора;

переходити дорогу потрібно в безпечних місцях - біля світлофора і на переході, позначеному розміткою - "зеброю".

категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній або поблизу неї ігри, переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом або в невстановлених місцях;

проїжджою частиною рухатися на велосипеді можна тільки дітям, які досягли 14 років;

для катання на інших засобах (скейтборд, самокат, ролики тощо) слід обирати місце на дитячих майданчиках, на проїжджу частину виїжджати заборонено.

Як стати помітним на дорозі

Дорослим рекомендується кріпити світловідбивні елементи на обидва плечі, щоб вони знаходилися на рівні очей водія, що дозволить йому вчасно помітити пішохода. Також їх можна розмістити на гомілках.

Для дітей світловідбивачі слід розташовувати якомога вище - на голові, плечах та верхній частині рук. Важливо розміщувати їх з обох боків, оскільки пішохід може переходити дорогу в різних напрямках.

Варто також зауважити, що людину в темному одязі водій починає помічати за 10-18 м, що є недостатнім для швидкого гальмування та уникнення ДТП. У випадку, якщо пішохід рухається у світлому одязі (білому або жовтому), то дистанція видимості збільшується до 55 м. У разі використання світловідбивачів видимість збільшується до 130 м.

Що допоможе дітям бути помітним у темряві:

флікери;

нарукавні пов’язки, стрічки та браслети;

брелок та підвіски;

світловідбивні нашивки та наліпки.

Раніше РБК-Україна писало про те, що порушення правил дорожнього руху в Україні фіксують патрулі Нацполіції, а також системи автоматичної відеофіксації, які встановлені на автомобільних шляхах (камери Trucam).

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