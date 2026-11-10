Без помощи Украине Европу ждут два сценария: опасный и очень опасный, - Зеленский

Глава государства подчеркнул, что скептическое отношение к поддержке Украины не отвечает интересам европейских стран. По его словам, в этом вопросе идет речь не только о помощи Киеву, но и о противодействии России, выступающей против европейских правил и ценностей.

Зеленский отметил, что сильная Украина с прагматичной точки зрения важна и даже необходима для Европы. Если поддержка прекратится, последствия могут быть двух типов: опасные или очень опасные.

Первый сценарий: Россия усилит гибридные атаки

По словам президента, в менее опасном сценарии Москва продолжит гибридные операции против европейских государств, которые уже неоднократно становились их целями.

Зеленский упомянул Молдову, Румынию, Болгарию, Германию, а также страны Северной Европы, в частности Финляндию и Данию. Он предположил, что без поддержки Украины такие действия России могут приобрести массовый характер.

Этот вариант глава государства назвал мягким сценарием по сравнению с другими возможными последствиями.

Второй сценарий: Россия попытается продвинуться дальше в Европу

Более серьезная угроза, по оценке Зеленского, заключается в том, что Россия может попытаться восстановить свое влияние на территории бывшего СССР.

Президент отметил, что российский диктатор Владимир Путин стремится вернуться к советской модели влияния. Прежде всего, это может касаться стран Балтии и Молдовы.

Поскольку государства Балтии являются членами НАТО, любая угроза их безопасности может заставить Североатлантический союз реагировать. В таком случае, к противостоянию могут быть привлечены вся Европа и Соединенные Штаты.

Отдельно Зеленский обратил внимание на риски на море. Он не исключил, что Россия может попытаться заблокировать Балтийское море так же, как, по его словам, блокирует Черное море.

Гибридная война РФ

Напомним, в Европе все чаще говорят о том, что российская угроза не ограничивается боевыми действиями в Украине.

В августе президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что гибридная война РФ против стран ЕС уже продолжается. По его словам, западные спецслужбы расследуют диверсии, поджоги, покушения и провокации, а российские спецслужбы могут готовить новые атаки на критическую инфраструктуру стран Балтии и Польши.

В НАТО также предупреждают, что Москва использует гибридные методы давления , в том числе беспилотники, диверсии и кибератаки. В конце сентября генсек Альянса Марк Рютте заявил, что таким образом Россия пытается разъединить союзников и отвлечь их внимание от Украины.