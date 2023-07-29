Пособия ВПЛ, возвращение налогов, правила мобилизации: что изменится с 1 августа в Украине

Украинцев ожидает несколько важных изменений в августе 2023. Пособия переселенцам будут начислять по новому механизму, а некоторые категории пенсионеров получат надбавку. Вернутся довоенные налоги для ФЛП и будет расширена программа кредитов на жилье "єОселя". В правилах мобилизации вступят в силу нововведения для срочников.

Кому из ВПЛ отменят помощь

Правительство изменило порядок назначения помощи для внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ). Новые правила начнут действовать с 1 августа. Соцвыплаты будут начисляться на период 6 месяцев.

То есть для ВПЛ, которые ранее получали выплаты, автоматически продлят пособие до конца января 2024 года. При этом есть несколько категорий, которые могут лишиться его:

граждане Украины, которые находятся за пределами страны более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;

лица, которые вернулись в оставленное место жительства;

лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм.

Также изменятся даты выплат – их будут начислять 15 или 28 числа каждого месяца.

Для тех, кто обратится за пособием впервые в августе 2023, деньги будут приходить на счет одному человеку за всех членов семьи. Сумма выплат остается прежней: 2 тыс. грн – для взрослых, 3 тыс. грн – для несовершеннолетних и лиц с инвалидностью.

Стоит отметить, что с 1 сентября правила для ВПЛ снова изменятся. При назначении пособия будут учитывать имущественное состояние граждан.

Возвращение довоенных налогов и проверок

Довоенные налоги и проверки для бизнеса вернутся с 1 августа. Верховная рада приняла изменения в Налоговый кодекс в конце июня, а на днях соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Уже в следующем месяце будет отменен льготный 2% единый налог для предпринимателей.

ФЛП 3-й группы будут автоматически переведены на тот налог, который платили до войны, или смогут выбрать самостоятельно систему налогообложения. ФЛП, которые с момента регистрации был на 2% налоге, будут считаться плательщиками единого налога 3-й группы со ставкой 5%.

ФЛП 1-й и 2-й групп с 1 августа снова будут обязаны платить единый налог. Также отменят запрет на штрафы за нарушение налогового законодательства, будут восстановлены сроки предоставления налоговой отчетности.

Кроме того, украинский бизнес ждет возвращение проверок. Законом с 1 августа 2023 частично отменяется мораторий на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

Возвращается ответственность за нарушения в сфере применения кассовых аппаратов. Но если нарушения совершены на прифронтовых территориях или в зоне боевых действий, штрафовать за них не будут. Исключение не касается торговли подакцизными товарами.

Доплаты к пенсии

Хотя все этапы ежегодной индексации пенсий в Украине завершились, некоторые категории пенсионеров в августе получат повышенные выплаты.

Одноразовая надбавка предусмотрена для ветеранов войны и жертв нацистских репрессий. Ранее ее перечисляли к 9 мая, однако в этом году Кабмин перенес сроки на август – ко Дню Независимости Украины.

Также выплату получат ветераны российско-украинской войны и Революции Достоинства, участники боевых действий, члены семей погибших, пенсионеры с инвалидностью.

Размер надбавки установлен правительством. Он будет индивидуальным, в зависимости от категории получателя – от 450 до 3100 грн.

Помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

Граждане, которые пострадали от подтопления после теракта российских оккупантов на Каховской ГЭС, до 31 августа могут подать заявление на выплату одноразовой помощи в размере 5 тыс. грн. Для назначения выплаты не обязательно быть зарегистрированным как ВПЛ.

Заявления принимают органы социальной защиты населения в любом населенном пункте Украины. При себе необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность или єДокумент;

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о рождении детей.

Тарифы ЖКХ

В августе не планируется повышения стоимости коммунальных услуг. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в местных бюджетах регионов сейчас достаточно средств, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать тарифы.

Напомним, в июле НКРЭКУ приняла постановление о повышении тарифов на воду практически для всех водоканалов страны в среднем на 30%, однако президент Владимир Зеленский раскритиковал данное решение, после чего Комиссия отменила его.

Цены на газ в Украине останутся неизменными как минимум до 30 апреля 2024 – на уровне 7,96 грн/куб.м для бытовых потребителей "Нафтогаза". Компания приняла соответствующее решение с учетом военного положения и экономической ситуации в стране.

Кредиты "єОселя"

1 августа расширяется программа доступных кредитов на жилье от государства "єОселя". Подать заявление на ипотеку под 7% годовых смогут:

ветераны войны и члены их семей;

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

семьи погибших ветеранов и защитников, а также защитниц Украины;

внутренние переселенцы;

люди, которые не имеют собственного жилья;

граждане, в собственности которых менее 52,5 кв. м для семьи из одного человека и дополнительно 21 кв. м – на каждого следующего члена семьи, за исключением жилья на временно оккупированных территориях.

В программе остаются и другие категории заемщиков. При этом "єОселя" предусматривает кредитование для приобретения объектов недвижимости, которые находятся в стадии строительства или были построены не более 3-х лет назад.

Условия для получения кредита:

фиксированная годовая ставка в гривне – 7%;

первый взнос – от 20%;

срок кредитования – до 20 лет;

приобрести можно квартиру в строящемся доме или доме, не старше 3-х лет на момент заключения договора.

Как изменятся правила мобилизации с 1 августа

Нововведения в правилах мобилизации касаются военных срочной службы. С 1 августа 2023 они смогут по собственному желанию перевестись в категорию мобилизованных.

Перевод возможен при условии, если военнослужащий во время военного положения отслужил более 6 месяцев сверх установленного срока.

Напомним, накануне в силу вступили нормы закона об отпусках для военных – срок увеличили с 10 до 30 дней в год, без учета времени на дорогу.

Также законом установлены размеры дополнительных выплат военным:

от 30 тыс. до 100 тыс. грн – военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях и выполняют другие задачи;

6 тыс. грн – военнослужащим срочной военной службы;

2350 грн – курсантам;

20,1 тыс. грн – военным, которые в связи с ранением зачислены в распоряжение соответствующего командира;

от 15 тыс. до 30 тыс. грн – инструкторам в воинских частях.

Кроме того, президент подписал закон, который дает право на увольнение со службы военным, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в период военного положения.

Пароль для пополнения карт через терминал

Нацбанк Украины вводит дополнительную верификацию плательщиков при совершении денежных операций через терминалы самообслуживания.

С 1 августа при пополнении карт или переводе средств, в терминале нужно будет указывать свой номер телефона. На него придет смс-сообщение с кодом для подтверждения платежа.

Однако нововведение не касается оплаты коммунальных услуг, покупки билетов на транспорт, платежей в бюджет.