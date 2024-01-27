Помощь от США. Зеленский ждет решения Вашингтона, это критически важно

Зеленский сообщил, что за последний месяц Украина имеет неплохую динамику по оборонным пакетам.

"Конечно, нуждаемся в большем, чтобы достичь контроля в небе и больших возможностей на земле, прежде всего артиллерийских. Но, как бы нам ни было сложно, мы имеем поставки и артиллерии, и ракет, и боеприпасов для ПВО. Я благодарю каждую страну, которая поддерживает наших воинов, защиту украинских жизней", - сообщил президент.

По словам Зеленского, благодаря помощи от партнеров сотни российских ракет и дронов были сбиты за этот месяц.

"Продолжаем работу с партнерами. Ждем соответствующего решения Соединенных Штатов Америки - это критически важно", - подчеркнул президент.

Вопрос о финансовой помощи США для Украины

В октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект о 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на Украину, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.

Однако в декабре Сенат заблокировал начало дебатов по этому пакету помощи. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Как сообщает The Guardian, между тем Конгресс согласовал текст соглашения по границе США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине. Текст документа планируется обнародовать в ближайшие дни.

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