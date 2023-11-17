Помощь Украине от США откладывается на месяц или дольше, - Bloomberg

Сторонники Украины в Конгрессе ведут тяжелую борьбу за обширный пакет помощи, судьба которого теперь окружена партийной борьбой по поводу пограничной политики и оторвана от обязательных законопроектов, которые требуют быстрых действий.

Конгресс сможет завершить переговоры и утвердить новую помощь Украине не ранее середины декабря, почти через два месяца после того, как президент Джо Байден впервые запросил 61 млрд долларов для страны в ее войне против России. По словам представителя Минобороны, США начали ограничивать поток военной помощи.

Сенаторы от обеих партий планируют в ближайшие дни работать над соглашением по пакету помощи в сочетании с пограничной политикой, по которому они смогут проголосовать после возвращения в Вашингтон с Дня Благодарения в конце этого месяца.

"Нам нужно подтолкнуть себя к переговорам на следующей неделе", - заявил Крис Кунс, демократ из штата Делавэр, имеющий тесные связи с Байденом. "У украинцев заканчивается топливо, оружие и боеприпасы", - добавил Кунс. Конгресс должен действовать "в сроки, которые будут иметь значение".

Республиканская борьба и жесткие требования грозят привести к тому, что Конгресс будет рассматривать предоставление помощи в новом году, несмотря на предупреждения представителя национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США "близятся к концу пути" в отношении ресурсов, доступных для Украины.

"Это активный фронт, и наша способность продолжать поддерживать Украину находится под все большей угрозой", - сказал Кирби.

Позиции в Конгрессе

Влиятельные сторонники Украины в Конгрессе заявили, что они по-прежнему уверены в большей помощи США. Председатель комитата Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что "нет никаких шансов", что помощь не будет одобрена. "Это слишком важно".

Но это будет политически сложно для спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который справляется с негативной реакцией среди консерваторов по поводу своего плана по предотвращению закрытия правительства США. Многие из этих ультраконсерваторов также выступают против помощи Украине, и достаточно нескольких из них, чтобы свергнуть Джонсона, как они это сделали с его предшественником Кевином Маккарти.

Чип Рой, республиканец от Техаса, член жесткой партии "Свободы", предупредил о проблемах, если лидеры республиканцев позволят проголосовать за помощь Украине, не выполняя при этом требования ультраконсерваторов об изменении иммиграционной политики.

Предстоящие действия

В Сенате лидер большинства Чак Шумер пообещал демократам, таким как Кунс, что законопроект об Украине будет вынесен на голосование после перерыва в День Благодарения. Шумер также признал, что любой пакет по Украине будет включать соглашение по пограничной политике.

Тем не менее, Джонсону, возможно, придется пойти на компромисс по некоторым требованиям консервативной пограничной политики, таким как значительное ограничение права искать убежище в США, чтобы заключить соглашение о помощи Украине. И это может спровоцировать консерваторов.

Простое обещание принятия закона не успокоит беспокойный правый фланг Джонсона, который теперь хочет связать распределение помощи Украине с достижением конкретных целей по закрытию пограничных переходов. Это оставит сроки поставки оружия неопределенными, даже после одобрения Конгресса.

Эти жесткие требования настолько далеки от того, что могут принять демократы, что это вызвало обеспокоенность, что не может быть заключено ни одно соглашение в Сенате, которое бы приняла Палата представителей.

Последствия на фронте будут глубокими, отмечает Bloomberg. "Если мы не окажем дополнительную помощь Украине до конца года, это будет ошибкой исторического масштаба", - заявил председатель разведки Сената Марк Уорнер.