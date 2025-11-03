Помощь Украине от МВФ оказалась под угрозой: Politico раскрыло детали

МВФ может отказать в финансировании

По данным издания, отказ Бельгии от участия в многомиллиардном кредите может стать причиной для МВФ заблокировать дальнейшую помощь Киеву. Это, в свою очередь, может привести к "каскадной потере доверия" к экономической стабильности Украины, которая продолжает бороться с последствиями полномасштабного вторжения России.

Европейские сторонники плана отмечают, что поддержка МВФ является критически важной для финансовой жизнеспособности Украины. Они опасаются, что время для принятия решений истекает, ведь Фонд рассматривает возможность предоставления Киеву нового займа в размере 8 миллиардов долларов в течение трех лет.

Зависимость МВФ от решения ЕС

Финансовая помощь МВФ зависит от способности Евросоюза оформить собственный кредит на 140 миллиардов евро, который должен быть обеспечен замороженными российскими активами - большинство из них хранятся в Бельгии.

Еврокомиссия считает, что заключение этого соглашения убедит МВФ в финансовой состоятельности Украины в среднесрочной перспективе, что является ключевым условием для предоставления новых займов.

Бельгия блокирует инициативу

В прошлом месяце Бельгия выступила против предложения во время встречи лидеров ЕС, ссылаясь на финансовые и юридические риски. Это снизило шансы на одобрение кредита до запланированной встречи МВФ в декабре.

"Мы сталкиваемся с проблемой сроков", - отметил один из чиновников ЕС.

Следующий саммит лидеров запланирован только на 18-19 декабря, что оставляет мало времени для принятия решения.

ЕС ожидает больше давления из-за сокращения помощи США

Поскольку США сокращают поддержку Украине, МВФ ожидает, что именно ЕС будет нести основное финансовое бремя в ближайшие годы.

Хотя объем программы МВФ для Украины не является большим, ее одобрение является важным сигналом для инвесторов о стабильности государства и продолжении реформ.

"Это ориентир для других стран и учреждений, чтобы оценить, эффективно ли управляется Украина", - пояснил украинский чиновник.

По данным Politico, эксперты МВФ посетят Киев в ноябре для обсуждения новой трехлетней программы.

Ключевая роль репарационного кредита

Во время последнего саммита лидеры ЕС убрали упоминание о кредите в 140 миллиардов евро из официальных выводов Совета по требованию Бельгии.

Вместо конкретных действий документ лишь "приглашает Еврокомиссию как можно быстрее представить варианты финансовой поддержки", что, по мнению дипломатов, не удовлетворит требования МВФ относительно гарантий стабильности.

Европейские чиновники считают, что для сохранения доверия Фонда необходимо обнародовать юридическое предложение по кредиту или провести внеочередной саммит.

Кредит, который Украина не должна возвращать

В Брюсселе настаивают, что Украина не должна будет возвращать эти средства в ближайшие годы. По замыслу, кредит должен быть возвращен Россией только после завершения войны и выплаты репараций Киеву.

"Нет такой вселенной, в которой Украина должна сама искать деньги. Она или получит их от России, или не будет возвращать совсем. Для Украины это фактически грант", - цитирует издание слова чиновника ЕС.