Помощь Украине под вопросом? Кандидаты в президенты Франции публично поссорились

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен планирует прекратить поддержку Украины, если сможет победить на выборах. Однако ее главный оппонент Эдуар Филипп пообещал сделать все, чтобы этого не произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Ле Пен и Филиппа в социальной сети Х.

Публичный конфликт между французскими политиками разразился после заявления вице-президента "Национального объединения" Луи Алио.

Он сообщил, что Ле Пен хочет "перекрыть кран" финансовой и военной помощи Украине.

На эти слова мгновенно отреагировал экс-премьер Франции и кандидат в президенты от правоцентристской партии Horizons Эдуар Филипп.

"Перекрыть кран" Украине - значит служить России. Ослабление Украины, к которому стремится Марин Ле Пен, представляет угрозу безопасности Европы и Франции. Я сделаю все, чтобы это предотвратить", - пообещал он.

После этого Ле Пен набросилась на своего оппонента с обвинениями, в том числе касательно результатов его работы в правительстве. Она назвала их "жалкими".

Она также напомнила, что в период его премьерства российского диктатора Владимира Путина принимали во Версальском дворце, а затем в форте Брегансон.

На этом фоне лидер ультраправых решила повторить свою позицию по войне РФ против Украины.

"С момента российской агрессии против Украины я призываю Францию срочно созвать обширную конференцию за мир, чтобы способствовать не продолжению кровопролития, а дипломатическому урегулированию этой ужасной войны", - заявила Ле Пен.

Филипп в ответ обвинил Ле Пен в чрезмерной приверженности позиции Кремля и напомнил о ее прошлых заявлениях относительно России.

Филипп отметил связях лидера "Национального объединения" с Россией, назвав ее "голосом слабости и преступного подстраивания под Кремль".

"Вы выступили против поставок оружия Украине и санкций против Москвы. Если бы вас избрали, Украину уже давно бы бросили. Вы можете переписать свои речи о России, но никому не удастся забыть о ваших связях с Россией", - подчеркнул политик.