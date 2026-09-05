Допомога Україні під питанням? Кандидати у президенти Франції публічно посварилися

Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен налаштована зупинити допомогу Україні, якщо зможе перемогти на виборах. Однак її головний опонент - експрем'єр Едуар Філіпп - пообіцяв зробити все, щоб цього не сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи Ле Пен та Філіппа у соціальній мережі Х.

Публічний конфлікт між французькими політиками спалахнув після заяви віцепрезидента "Національного об'єднання" Луї Аліо.

Він повідомив, що Ле Пен хоче "перекрити кран" фінансової та військової допомоги Україні.

На ці слова миттєво відреагував експрем'єр Франції та кандидат у президенти від правоцентристської партії Horizons Едуар Філіпп.

"Перекрити кран" Україні - означає служити Росії. Ослаблення України, якого прагне Марін Ле Пен, становить загрозу безпеці Європи та Франції. Я зроблю все, щоб цьому запобігти", - пообіцяв він.

Після цього Ле Пен накинулася на свого опонента з низкою звинувачень, зокрема щодо результатів його роботи в уряді. Вона назвала їх "жалюгідними".

Вона також нагадала, що у період його прем'єрства російського диктатора Володимира Путіна приймали у Версальському палаці, а потім у форті Брегансон.

На цьому тлі лідерка ультраправих вирішила повторити свою позицію щодо війни РФ проти України.

"З моменту російської агресії проти України я закликаю Францію терміново скликати велику конференцію за мир, щоб сприяти не продовженню кровопролиття, а дипломатичному врегулюванню цієї жахливої війни", - заявила Ле Пен.

Філіпп у відповідь звинуватив Ле Пен у надмірній прихильності до позиції Кремля та нагадав про її минулі заяви щодо Росії.

Філіпп наголосив на зв'язках лідерки "Національного об'єднання" з Росією, назвавши її "голосом слабкості та злочинного підлаштовування під Кремль".

"Ви виступили проти постачання зброї Україні та санкцій проти Москви. Якби вас обрали, Україну вже давно б покинули. Ви можете переписати свої промови про Росію, але нікому не вдасться забути про ваші зв'язки з Росією", - наголосив політик.