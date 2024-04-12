Помощь Украине критически важна: Белый дом отреагировал на удар Путина по энергетике
Последние удары России по энергетике Украины показывают, насколько важна помощь США. Спикер Палаты представителей должен поставить вопрос на голосование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Удары по Украине за последние 24 часа являются еще одним ужасным напоминанием о том, что потребности Украины критически важны", - сказала она.
Как отметила пресс-секретарь, удары по энергетической сети Украины показывают, что "Владимир Путин продолжает пытаться сломить дух украинского народа и погрузить его во тьму. Россия нанесла удар по крупнейшей электростанции в Киевской области, а также по энергообъектам в пяти других регионах Украины".
Она напомнила, что президент Владимир Зеленский, Украине нужно больше средств противовоздушной обороны "для защиты своего народа и критически важной инфраструктуры от российских ракет и дронов, поставляемых Ираном."
По ее словам, Палата представителей должна принять срочные меры действие по принятию двухпартийного дополнительного законопроекта о национальной безопасности, "чтобы мы могли послать Украине больше средств противовоздушной обороны".
Жан-Пьер в очередной раз призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона поставить вопрос на голосование, "потому что мы знаем, что будет подавляющая поддержка со стороны республиканцев и демократов".
Последний удар по энергетике
В ночь на 11 апреля российские войска совершили комбинированную воздушную атаку на Украину. В целом враг применил 82 средства воздушного нападения, среди которых десятки ракет и 40 ударных БпЛА. Силы ПВО уничтожили 57 воздушных целей.
В частности, во время атаки российские военные полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. По данным аналитиков, агрессор применил для атаки новейшую крылатую ракету Х-69.
Учитывая ситуацию, США планируют выделить почти 140 млн долларов на модернизацию ПВО в Украине. При этом Украина нуждается в 25 ЗРК Patriot для защиты городов от постоянных российских обстрелов.
В феврале Сенат США принял законопроект, в котором предусмотрено более 60 млрд долларов для Украины. Такая инициатива все еще не прошла Палату представителей. Главная причина состоит в том, что спикер Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на рассмотрение.