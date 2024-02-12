Помощь Украине на 60 млрд долларов: республиканцы испугались "ловушки" для Трампа

Он рассказал, что законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню может связать руки Трампу в случае, если тот снова станет президентом США и захочет приостановить выделение средств на поддержку нашей страны.

Это связано с тем, что срок действия части средств, предусмотренных законопроектом, истекает через девять месяцев после начала следующего президентского срока (20 января 2025 года). Это, по мнению Вэнса, фактически сковывает Трампа в принятии собственных решений по расходам на Украину.

"Этот пункт (в законопроекте - ред.) представляет собой попытку помешать президенту Трампу проводить желаемую политику, а если он все равно будет это делать, то дать основания для его импичмента и подорвать его администрацию. Все республиканцы должны выступить против его принятия", - написал Вэнс.

Помощь Украине от США

Напомним, еще в прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. Из них более 60 млрд долларов в Белом доме просят направить на финансирование помощи Украине.

В пакет на 100 млрд долларов также входят и средства для защиты границ. Но республиканцы не поддержали инициативу и потребовали более жестких мер по вопросу миграционной политики. При этом голосовать за помощь Украине они угрожали только в привязке к границе.

После этого демократы и республиканцы начали вести переговоры о компромиссном законопроекте. Документ уже сформировали, но его отказались поддерживать в Конгрессе.

Затем в Сенате приняли решение рассматривать помощь Украине отдельно от вопроса границ.

Более детально об американской помощи Украине - в материале РБК-Украина.