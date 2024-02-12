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Допомога Україні на 60 млрд доларів: республіканці злякалися "пастки" для Трампа

Фото: Дональд Трамп, екс-президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Законопроект з допомогою Україні на 60 млрд доларів, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати "пасткою" для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.

Про це у своїй записці написав сенатор-республіканець Джеймс Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Він розповів, що законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню може зв'язати руки Трампу у разі, якщо той знову стане президентом США та захоче призупинити виділення коштів на підтримку нашої країни.

Це пов'язано з тим, що термін дії частини коштів, передбачених законопроектом, спливає за дев'ять місяців після початку наступного президентського терміну (20 січня 2025 року). Це, на думку Венса, фактично сковує Трампа у прийнятті власних рішень щодо витрат на Україну.

"Цей пункт (у законопроекті - ред.) є спробою перешкодити президенту Трампу проводити бажану політику, а якщо він все одно буде це робити, то дати підстави для його імпічменту і підірвати його адміністрацію. Усі республіканці повинні виступити проти його прийняття", - написав Венс.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, ще минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. З них понад 60 млрд доларів у Білому домі просять направити на фінансування допомоги Україні.

У пакет на 100 млрд доларів також входять і кошти для захисту кордонів. Але республіканці не підтримали ініціативу і вимагають жорсткіших заходів щодо міграційної політики. При цьому голосувати за допомогу Україні вони погрожували лише у прив'язці до кордону.

Після цього демократи та республіканці почали вести переговори про компромісний законопроект. Документ уже сформували, але його відмовилися підтримувати у Конгресі.

Потім у Сенаті вирішили розглядати допомогу Україні окремо від питання кордонів.

Більш детально про американську допомогу Україні - у матеріалі РБК-Україна.

 

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