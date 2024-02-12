Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи

В Конгрессе США до сих пор не могут принять решение о выделении Украине военной помощи. Есть риск, что денег из Вашингтона не будет как минимум до окончания избирательной кампании в Штатах. Как это скажется на военных и экономических возможностях нашей страны, – ниже в материале РБК-Украина.

В материале были использованы комментарии военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, комментарии представителей Министерства финансов, собеседники РБК-Украина во власти, а также информация из открытых источников.

В первые полтора года с начала полномасштабной войны Украина привыкла к тому, что западная военная помощь поставляется регулярно и без особых сбоев. Конечно, постоянно случались споры насчет отдельных категорий вооружений, вроде танков, дальнобойных ракет или самолетов, выбивать которые приходилось долгие месяцы. Но сам факт поставок помощи от Запада никогда не ставился под вопрос, речь шла лишь о ее объемах и темпах.

Но с осени прошлого года начались существенные проблемы у украинского союзника №1 – Соединенных Штатов, где набирала ход президентская кампания. Из-за позиции республиканцев, если точнее, ориентированного на Дональда Трампа крыла партии, одобрение очередного пакета помощи зависло уже на несколько месяцев.

Сначала речь шла о том, чтобы привязать помощь Украине (а также Тайваню и Израилю, которые идут с Украиной в одной бюджетном пакете) к миграционной реформе и укреплению американской границы с Мексикой. На согласование соответствующей сделки ушло несколько недель.

Президент Владимир Зеленский на заседании Конгресса США (фото: Getty Images)

Однако в итоге выяснилось, что Трампа и его адептов сделка категорически не устраивает. Очевидная причина этого – штаб Трампа сделал миграционную проблему ключевой темой президентской кампании. Соответственно, ее решение сейчас не в их прагматичных интересах. Ведь если снять миграционный вопрос с повестки дня, предвыборную стратегию придется переписывать заново.

Вопрос выделения помощи Украине на данный момент находится на рассмотрении американского Сената, решающее голосование ожидается на следующей неделе. Но даже если верхняя палата Конгресса его одобрит, в чем возникает все больше сомнений, необходимо будет и согласие Палаты представителей, где республиканцы составляют большинство. А их лидер и будущий кандидат в президенты Трамп все более открыто дает понять, что выступает против оказания любой помощи Украине как таковой. Более того – 10 февраля на предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп заявил, что будет поощрять Россию "делать то, что она хочет", пока страны НАТО "не будут платить по счетам". В контексте общих настроений Трампа слова конгрессменов-республиканцев, которые 9 февраля посетили Киев и заявили о поддержке Украины с их стороны, выглядят неубедительно.

А значит есть риск, что как минимум до начала следующего года, когда примет присягу избранный президент США и новый состав Палаты представителей, на американскую помощь рассчитывать не стоит.

В 2022-2023 годах такая ситуация для Украины была бы равнозначна катастрофе, ведь множество других западных союзников Киева в своих действиях всегда оборачивались на Вашингтон. И если оттуда не поступали сигналы о необходимости активнее помогать Украине, даже ключевые европейские страны предпочитали особо не форсировать события.

К концу 2023-го ситуация начала меняться: Европа все более выразительно начала перехватывать у США лидирующую роль в помощи Украине. В частности, речь идет о ведущей экономике Евросоюза, Германии, чей лидер Олаф Шольц за последние месяцы прошел удивительную трансформацию из крайне осторожного в отношении Украины политика в настоящего лидера проукраинской западной коалиции.

Тем не менее, как признают собеседники РБК-Украина во власти, найти полноценную альтернативу предложенному Джо Байденом пакету помощи Украине в 60 млрд долларов едва ли возможно – уж слишком большая сумма. Хотя и ставить знак равенства между отсутствием американской помощи и неизбежной катастрофой Украины тоже будет преувеличением.

Глухая оборона длиною в год

Соединенные Штаты - один из главных поставщиков Украине самых разных вооружений. Речь о бронированной технике: танках M1 Abrams, бронетранспортерах, а также об ударных системах большой дальности, самоходных артиллерийских установках и современных системах ПВО, благодаря которым украинским войскам удается довольно успешно отражать массированные атаки ракетами и дронами. К слову, в пакет помощи, который сегодня обсуждают в Конгрессе, входят и снаряды для ПВО.

Еще более важно, Штаты поставляют ВСУ боеприпасы, а они – расходный материал на фронте, поэтому нужны в большом количестве и регулярно. Украина испытывает постоянный их дефицит, отмечает военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Пропорциональное распределение боеприпасов во время обороны очень важное, в особенности артиллерийская составляющая. На сегодняшний день у нас острый дефицит боеприпасов и жесткая экономия по подразделениям артиллерийских выстрелов. И это только отрицательно сказывается на наших возможностях. Я не говорю о каких-то наступательных действиях, даже об оборонных", – отмечает эксперт в комментарии РБК-Украина.

Военно-промышленный комплекс Украины сегодня, безусловно, несравнимо мощнее, чем до начала полномасштабной войны – но и он не способен самостоятельно обеспечивать потребности ВСУ. Сегодня украинские производители, очевидно, делают ставку на дроны, производя разные типы БПЛА в большом количестве. Но одними беспилотниками не получится держать оборону и тем более идти в атаки. Так или иначе украинский ВПК не сможет покрыть нужд армии.

Если Конгресс так и не придет к позитивному для Киева решению и отложит этот вопрос до президентских выборов, украинским военным, очевидно, придется встать в глухую оборону. Но и ее будет сложно удерживать одинаково эффективно целый год. На определенном этапе силы ВСУ начнут истощаться – будет сказываться критическая нехватка вооружений и боеприпасов.

"Постепенно мы будем уступать те или иные участки и позиции. Силы обороны Украины вынуждены будут перейти пошагово через некоторое время к отступлению по некоторым направлениям, регионам и плацдармам, к сожалению", – отмечает Коваленко.

Украинские военные (фото: Генштаб)

Сегодня никто не может точно спрогнозировать, когда исчерпаются запасы военной техники и боеприпасов, но даже полгода стагнации для любой армии – это довольно большой временной отрезок. На Западе рассуждают, что подобная пауза может привести к необратимым последствиям. И через год, если помощь все же предоставят, украинскую армию будет тяжело восстановить. Аналитики отмечают, что определенные системы вооружения начнут ощущать дефицит быстрее, чем ожидается. К примеру, для того, чтобы противовоздушная оборона и дальше справлялась с ракетными обстрелами, ее нужно "пополнить" уже в марте.

Россия, которая также в определенный момент столкнулась с дефицитом по ряду ключевых позиций, все же смогла наладить отношения с такими же странами-изгоями, и теперь не испытывает критических проблем в вооружении. Кроме того, РФ сумела перестроить свой ВПК, снабжая армию пусть и не самыми современной, но все же довольно эффективной техникой и, что гораздо важнее, боеприпасами.

Пока украинское ВПК не может полностью покрывать нужды армии, Киеву важно получать помощь от союзников. Вторым главным партнером после США можно назвать Евросоюз. Помимо экономической помощи в сумме 50 миллиардов евро, которую согласовали европейцы, в ЕС также думают над тем, как усилить собственные военные мощности.

За два года большой войны европейские партнеры медленно, но все же активизировались. Если раньше Евросоюз больше помогал в гуманитарной сфере, сегодня там делают акцент на милитарной составляющей, увеличивая производство военной техники с конца 2023 года. Но европейцы, очевидно, и так бы это делали, даже если бы США утвердили военный пакет помощи для Украины. Полностью заполнить "американскую нишу" они не смогут – у ЕС недостаточно мощностей.

Об этом же заявляют и отдельные страны ЕС. К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего недавнего визита в Вашингтон сообщил, что Германия не сможет поддержать Украину самостоятельно, поэтому в Штатах должны решить вопрос с военным пакетом. Очевидно, понимая объем нужд ВСУ, об этом же говорят и другие партнеры Киева. Несколько дней назад с критикой в адрес американцев выступил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Уважаемые американские сенаторы-республиканцы. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас отвоевать нашу свободу и независимость, сегодня, видимо, переворачивается в гробу. Как вам не стыдно", – написал он у себя в X.

По всей видимости, украинским дипломатам в этом году необходимо будет налаживать сотрудничество с "неочевидными" партнерами. Например, Азией, говорит РБК-Украина Александр Коваленко. К примеру, Япония уже согласилась покрыть часть потребностей, предоставив Украине ракеты для ЗРК "Patriot".

"Азиатский регион сможет в этом вопросе не просто помочь. В вопросе боеприпасов азиатские страны могут полностью заменить США примерно на год", – отмечает эксперт.

Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида (фото: Getty Images)

Кроме того, Украина ведет сотрудничество с Латинской Америкой и пытается наладить контакты со странами Африки. Еще в прошлом году в Марокко согласовали передачу Украине советских танков Т-72. В некоторых странах Африки также все еще есть военная техника времен СССР. Иными словами, 2024-й может стать годом, когда Киев будет получать пусть и небольшую, но все же необходимую помощь от отдельных государств.

"Мы ищем партнеров там, где не ожидали раньше. То есть мы сможем заменить эту помощь именно в то время, пока в США не стабилизируются их политические баталии", – добавил эксперт.

Но все же ни европейская помощь, ни помощь ситуативных союзников не покроет потребностей Украины. Более того, сегодняшняя ситуация в Конгрессе США ставит под вопрос надежность Штатов как партнера. И если Европа сегодня воспринимает эту ситуацию как сигнал к тому, что нужно усиливать собственный ВПК, то страны-агрессоры, в чьих интересах всегда были военные конфликты в разных частях мира, сегодня особенно внимательно наблюдают за кризисом в Конгрессе США.

Экономика без США

Другой важный для существования Украины компонент западной помощи, помимо военной – это финансы. 41 млрд долларов от внешних доноров нужен, чтобы профинансировать госрасходы в 2024 году. От ЕС Украина рассчитывает получить в 2024 году 18 млрд евро по программе Ukraine Facility, принципиальное решение о выделении этих средств уже есть – четырехлетний пакет макрофинансовой помощи на 50 млрд евро одобрен. Осталось согласовать условия финансирования и сумму на текущий год.

Пока ЕС соглашается лишь на 9 млрд евро – это подтверждают источники РБК-Украина в правительстве и Раде. В ситуации, когда решение вопроса о финансировании от США затягивается, аргументов, чтобы убедить ЕС выделить больше денег в 2024 году, становится больше, ведь все партнеры понимают важность финансовой поддержки Украины. Финальная сумма средств от ЕС в текущем году станет известна в конце февраля, после одобрения регламента Ukraine Facility европарламентом.

В американском пакете помощи более чем на 60 млрд долларов непосредственно для бюджета Украины предусмотрено 7,9 млрд, тогда как в ранних редакциях проекта речь шла о 11,8 млрд долларов. Остальная сумма должна пойти на военные и околовоенные расходы.

Но без этих 8 млрд долларов от США прожить текущий год Украине будет чрезвычайно сложно, даже если удастся договориться об увеличении финансирования с ЕС и с другими партнерами, среди которых Бельгия, Дания, Южная Корея, Латвия, Литва, Нидерланды, Япония.

"Украина нуждается в поддержке Европейского Союза, но Европа не может заменить США", – заявлял в октябре главный дипломат ЕС Жозеф Боррель. Схожие месседжи регулярно звучали от представителей Евросоюза и в последние недели, на фоне пессимистических новостей из-за океана.

За два военных года США профинансировали бюджет Украины почти на 23 млрд долларов - это около 84% от объема помощи от ЕС и больше трети общей суммы бюджетной поддержки от всех партнеров.

В начале года Украина пока может справляться с бюджетными расходами самостоятельно, без внешних вливаний. В частности, за счет остатков средств от международной помощи с прошлого года и увеличения поступлений по линии налоговой и таможни. По словам главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева, сборы увеличились за счет детенизации.

"В прошлом году бюджет был (выполнен - ред.) за счет грантов. В этом - мы сами собрали. Год к году по налоговой - плюс 24 млрд, по таможне - плюс 20 млрд… Этот источник - единственный внутренний ресурс. Это большой резерв, потому что каждая копейка идет на армию. Но этот ресурс не может заменить ту помощь, которую мы получаем от партнеров", – заявил на днях Гетманцев.

В нынешних условиях, без внешней поддержки Украина сможет без проблем справится с финансированием бюджета лишь до конца февраля. Затем, если вопрос внешних поступлений не решится, придется активизировать план “Б”, о котором РБК-Украины писало еще в ноябре.

Его начали внедрять еще в конце прошлого года, когда возникла задержка с выделением денег от США, путем перераспределения налога на доходы физлиц на военные расходы. Сейчас от публичных комментариев по поводу того, какие именно шаги из этого плана могут быть предприняты дальше, отказываются практически все: и депутаты профильных комитетов, и чиновники в правительстве.

Вместе с тем, представители власти планируют согласовать с МВФ план действий на случай задержки с внешним финансированием госбюджета. Он может предусматривать увеличение заимствований на внутреннем рынке, сокращение расходов и рост налогов.

В Минфине сохраняют оптимизм и считают, что решение по финансированию от США должно быть принято, поскольку партнеры понимают последствия длительных перебоев с помощью. "Мы поддерживаем регулярный диалог с коллегами из Казначейства США, они прекрасно понимают нашу потребность и ситуацию. И уверяют нас, что решение будет найдено – это только вопрос времени", – говорится в комментарии Минфина для РБК-Украина.

А пока решения США нет, Минфин активно ищет дополнительные источники финансирования со стороны партнеров.

Источники издания в нескольких ведомствах сказали, что пока каких-то радикальных шагов по плану "Б", в частности, эмиссии, или переноса срока индексации пенсий, которая намечена на март, не планируется. "Пока об этом речь не идет", – сказал один из собеседников издания.

На сегодняшний день идет работа по поиску дополнительных средств за счет внутренних резервов, в частности, увеличен процент дивидендов для отчисления в госбюджет госкомпаниями. В ближайшее время будут завершены переговоры об увеличении финансовой поддержки с некоторыми странами-партнерами Украины.

Пока существенных колебаний на валютном рынке не происходит. Нацбанк удерживает курс в определенных рамках – валютные резервы позволяют это делать. Они далеки от критического уровня, хотя и начали сокращаться. За январь их стало меньше на 2 млрд: 38,5 на 1 февраля против 40,5 на 1 января.

Таким образом, по словам источников издания в правительстве, февраль Украина пройдет без особых потрясений. А в марте начнут поступать средства по Ukraine Facility – первый транш на 4,5 млрд евро, как ожидается, будет выделен сразу же после утверждения программы.

Но не стоит забывать, что в США рассматривается закон о передаче Украине замороженных российских активов (REPO). РБК-Украина писало об этом в январе. Его принятие позволит передать около 8 млрд долларов Украине по решению президента США.

"Мы очень надеемся что как только вопрос по бюджетной помощи, которая очень актуальна, будет решен, закон про конфискацию (REPO - ред.) будет быстро проголосован - он имеет широкую поддержку", - заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, это не только даст возможность увеличить поддержку Украины, но станет примером для других стран, где заморожены активы РФ. Но главное, чтобы конфискованные средства не стали альтернативной формой поддержки Украины. РБК-Украина уже писало, что в условиях задержки выделения финпомощи, партнеры рассматривают и такой вариант.

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Как Украина переживет год без помощи союзника №1 – пока все еще гипотетический вопрос. В Киеве продолжают надеяться на план "А" – его же рассматривают и поддерживающие Украину силы в американском Конгрессе. По крайней мере, о плане "Б" никто из представителей истеблишмента США публично не рассуждал. Но украинские дипломаты, как и предыдущие два года, продолжают активно искать других союзников. Если Конгресс все же не примет положительного для Киева решения, украинскому войску, очевидно, придется встать в глухую оборону, а союзникам – принимать важные и, возможно, не совсем популярные решения для своих ВПК и вкладывать в них гораздо большие средства, чем раньше.