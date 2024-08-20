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Помощь ООН для переселенцев в 2024 году: кто может получить

Украина , Вторник 20 августа 2024 18:00
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Помощь ООН для переселенцев в 2024 году: кто может получить Фото: не все ВПЛ в Украине могут получить помощь ООН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) оказывает помощь людям, пострадавшим в результате военных действий. Речь идет, в частности, о денежной помощи.

Кто может получить помощь от ООН в 2024 - узнайте в материале РБК-Украина ниже.

Критерии

ООН установила критерии помощи, чтобы ее могли получить те, кто в ней больше нуждается. Так, на выплаты могут рассчитывать внутренне перемещенные лица в течение 6 месяцев с момента перемещения, вернувшиеся в Украину после вынужденного перемещения в другую страну из-за военных действий и люди, вернувшиеся в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область из-за военных действий от 24 февраля 2022 года.

Впрочем, не все из указанных выше категорий могут получить помощь от ООН. Нужно отвечать определенным критериям:

  • семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
  • или/и семья, возглавляемая одним одиноким / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
  • или/и семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);
  • не получали денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций.

Лица, отвечающие критериям уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5400 гривен на одного члена семьи.

Сумма выплат

Размер пособия базируется на сумме минимальной потребительской корзины и покрывает трехмесячный период. Уязвимые слои населения получат 3600 гривен для каждого члена домохозяйства.

Детальнее о том, куда обращаться для оформления помощи от Агентства ООН по делам беженцев по регионам - можно узнать по ссылке.

Помощь ВПЛ от государства

Напомним, внутренне перемещенные лица в Украине могут получить денежную помощь от государства. Выплаты поступают ежемесячно. Сумма пособия для взрослых составляет 2 тысячи гривен, а для детей и лиц с инвалидностью - 3 тысячи гривен.

В начале года правительство изменило условия начисления выплат, чтобы их могли получать только уязвимые категории населения. Подробнее об этом - в нашем материале.

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