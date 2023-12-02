"Пакет малыша": что в нем есть и как получить

Каждая украинская семья, у которой родился ребенок, может получить от государства помощь. Речь идет о "пакете малыша" (бэби-бокс).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины в Telegram.

Отмечается, что в "пакете малыша" содержится комплект из более 90 предметов по уходу за новорожденными в первые месяцы их жизни: подгузники, пеленки, одеяла, средства гигиены, игрушки и прочее. Общая стоимость такого пакета - 6 778 гривен.

Кто может получить пакет

Минсоцполитики отмечает, что получить беби-боксы могут граждане Украины, также иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в Украине, лица, признанные в Украине беженцами, или лица, родившие ребенка и нуждающиеся в дополнительной защите.

Помощь от государства могут получить как биологические родители новорожденного ребенка, так и его усыновители, родственники, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели.

Как получить "пакет малыша"

Беби-бокс может получить сразу в роддоме, перинатальном центре, неонатальном центре и т.д. Форма собственности медицинского учреждения не важна.

Если в роддоме отсутствует "пакет малыша", то в течение 30 календарных дней со дня рождения ребенка следует подать заявление через электронный кабинет Минсоцполитики. Также это можно сделать, обратившись в органы социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту жительства.

Выплаты при рождении ребенка

Сумма пособия при рождении ребенка в 2023 году составляет 41 280 гривен. Родители в Украине получают одинаковый размер выплат на первого, второго или третьего ребенка.

Сразу выплачивается сумма в размере 10320 гривен, а в течение следующих трех лет другая часть денег. То есть ежемесячно по 860 гривен.

Ранее РБК-Украина писало, как оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн.

Также Министерство здравоохранения объясняло, за что у роддоме не нужно платить.