Помощь на ребенка: можно ли получить деньги вместо "пакета малыша"

Родители в Украине могут вместо "пакета малыша" получить компенсацию. Размер выплаты составляет в 2024 году 7689 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный квартал.
Обратиться за получение компенсации нужно не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка. Средства перечисляются на специальный счет, открытый в "Приватбанку", и используются исключительно на приобретение детских товаров в магазинах, которые присоединились к реализации пилотного проекта. Реестр таких заведений размещен на сайте Минсоцполитики.
Оформить компенсацию можно, лично обратившись в органы соцзащиты или ЦПАУ. Также можно отправить заявление с документами по почте в соответствующий орган или воспользоваться услугой "єМалятко" на портале "Дія".
Какие документы нужны:
Сумма пособия при рождении ребенка составляет 41280 гривен. Родители в Украине получают одинаковый размер выплат на первого, второго или третьего ребенка.
Сразу выплачивается сумма в размере 10320 гривен, а в течение следующих трех лет другая часть денег. То есть ежемесячно по 860 гривен.
Ранее РБК-Украина писало, что есть в "пакете малыша" и как его получить.
Также Министерство здравоохранения объясняло, за что в роддомах не нужно платить.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.