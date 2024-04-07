Допомога на дитину: чи можна отримати гроші замість "пакунку малюка"

Батьки в Україні мають змогу замість "пакунку малюка" отримати компенсацію. Розмір виплати становить у 2024 році 7689 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий квартал.
Звернутися за отримання компенсації потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Кошти перераховуються на спеціальний рахунок, відкритий в "Приватбанку", та використовуються виключно на придбання дитячих товарів у магазинах, що приєдналися до реалізації пілотного проекту. Реєстр таких закладів міститься на сайті Мінсоцполітики.
Оформити компенсацію можна, особисто звернувшись до органів соцзахисту або ЦНАП. Також можна надіслати заяву з документами поштою до відповідного органу або скористатися послугою "єМалятко" на порталі "Дія".
Які документи потрібні:
Сума допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень. Батьки в Україні отримують однаковий розмір виплат на першу, другу чи третю дитину.
Одразу виплачується сума в розмірі 10 320 гривень, а потягом наступних трьох років інша частина грошей. Тобто щомісячно по 860 гривень.
Раніше РБК-Україна писало, що є у "пакунку малюка" та як його отримати.
Також Міністерство охорони здоров'я пояснювало, за що у пологових не потрібно платити.
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