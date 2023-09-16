ua en ru
Сб, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Роды в условиях войны. Минздрав рассказал, за что в больницах не нужно платить

Украина, Суббота 16 сентября 2023 10:33
UA EN RU
Роды в условиях войны. Минздрав рассказал, за что в больницах не нужно платить Фото: Минздрав объяснил, какие услуги могут получить роженицы в Украине бесплатно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Роженицы в Украине могут получить ряд услуг в роддомах бесплатно. Их компенсирует государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения в Facebook.

В Украине есть 306 больниц и роддомов, заключивших договоры с Национальной службой здоровья на предоставление услуги "Медицинская помощь при родах". Они предоставляют бесплатные услуги для будущих родителей и малышей.

Беременные женщины имеют право на свободный выбор роддома среди тех, которые заключили договор с НСЗУ, но не могут выбрать врача, с которым рожать. Государственная программа покрывает роды с дежурной акушерской бригадой.

Бесплатные услуги для рожениц:

  • медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой;
  • партнерские роды;
  • ведение неосложненных и осложненных родов;
  • проведение ургентного или планового кесарева сечения;
  • мониторинг состояния роженицы и плода;
  • снижение ощущения боли - эпидуральная анестезия и другие методы;
  • анестезиологическое обеспечение;
  • лабораторные и инструментальные исследования 24/7;
  • консультирование врачами других специальностей;
  • проведение постконтактной АРТ профилактики детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей;
  • пульсоксиметрический скрининг критических врожденных пороков сердца, оценка слуха у новорожденных;
  • прививка для младенца;
  • консультирование женщин по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции;
  • оказание психологической поддержки;
  • питание в условиях стационара и т. п.

В министерстве подчеркивают, что роженицы не должны платить за кесарево сечение, ведь Программа медицинских гарантий покрывает и неосложненные, и усложненные виды родов.

Напомним, ранее мы объясняли, куда украинцы могут обратиться, если в госбольнице требуют взятку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти лікарні Министерство здравоохранения Украины
NEWS
Британская разведка считает, что Россия зимой будет бить ракетами по энергетике Украины
Британская разведка считает, что Россия зимой будет бить ракетами по энергетике Украины
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна