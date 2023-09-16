Роды в условиях войны. Минздрав рассказал, за что в больницах не нужно платить
Роженицы в Украине могут получить ряд услуг в роддомах бесплатно. Их компенсирует государство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения в Facebook.
В Украине есть 306 больниц и роддомов, заключивших договоры с Национальной службой здоровья на предоставление услуги "Медицинская помощь при родах". Они предоставляют бесплатные услуги для будущих родителей и малышей.
Беременные женщины имеют право на свободный выбор роддома среди тех, которые заключили договор с НСЗУ, но не могут выбрать врача, с которым рожать. Государственная программа покрывает роды с дежурной акушерской бригадой.
Бесплатные услуги для рожениц:
- медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой;
- партнерские роды;
- ведение неосложненных и осложненных родов;
- проведение ургентного или планового кесарева сечения;
- мониторинг состояния роженицы и плода;
- снижение ощущения боли - эпидуральная анестезия и другие методы;
- анестезиологическое обеспечение;
- лабораторные и инструментальные исследования 24/7;
- консультирование врачами других специальностей;
- проведение постконтактной АРТ профилактики детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей;
- пульсоксиметрический скрининг критических врожденных пороков сердца, оценка слуха у новорожденных;
- прививка для младенца;
- консультирование женщин по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции;
- оказание психологической поддержки;
- питание в условиях стационара и т. п.
В министерстве подчеркивают, что роженицы не должны платить за кесарево сечение, ведь Программа медицинских гарантий покрывает и неосложненные, и усложненные виды родов.
Напомним, ранее мы объясняли, куда украинцы могут обратиться, если в госбольнице требуют взятку.
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