Помощь "800+" для украинцев в Польше. Стало известно, будут ли урезать выплаты беженцам

Изменения в программе "800+"

В начале января кандидат в президенты от Гражданской коалиции Рафал Тшасковский предложил выплачивать помощь "800+" только тем иностранцам, которые работают в Польше и платят налоги. Эту идею поддержал премьер-министр Дональд Туск. Все это время в Польше работали над изменениями к программе.

Отметим, что программа "800+" предусматривает выплаты иностранцам, в том числе и украинцам, в размере 800 злотых (8,5 тысячи гривен) в месяц на ребенка. Для многих беженцев эта помощь является очень весомой.

"Министерство внутренних дел и администрации готовит проект изменений в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны. Он также будет включать изменения относительно доступа иностранцев к льготе 800 плюс", - заявили в МВД.

В апреле, еще до президентских выборов, проект должны вынести на межведомственные и общественные консультации. СМИ предполагают, что этот вопрос может стать поводом для конфликта внутри коалиции, поскольку против ограничения выплат высказалась министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Дземьянович-Бонк.

В этом министерстве отметили, что большинство граждан Украины, которые приехали в Польшу после начала войны, уже трудоустроены.

Добавим, что изменения в системе выплаты помощи могут стоить Польше до нескольких десятков миллионов злотых.

Поступления в бюджет от украинцев больше расходов

Данные Банка национальной экономики свидетельствуют о том, что налоговые поступления от эмигрантов из Украины в 2024 году составили 15,2 миллиарда злотых, а сумма помощи "800+", выплаченная детям беженцев, составила 2,8 миллиарда злотых.

Также отметим, что в прошлом году программа "800+" уже претерпела определенные изменения, помощь начали назначать только тем детям-беженцам, которые учатся в польских школах или садиках.

Согласно декабрьским данным Учреждения социального страхования (ZUS), "800+" получили 347 749 детей из других стран. Из них почти 300 тысяч - украинцы, 24 тысячи - белорусы, 4,8 тысячи - румыны.