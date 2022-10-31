Помощь на 18 млрд. Еврокомиссия озвучила варианты финансирования Украины, - Politico

Рассмотрение предложений состоится в четверг, 3 ноября, во время встречи глав Минфинов.

"Украина и дальше будет иметь высокие краткосрочные потребности в финансировании в обозримом будущем. Вот почему важно, чтобы дополнительная поддержка Евросоюза была мобилизована как можно быстрее и предоставлялась на регулярной и предполагаемой основе", - говорится в документе.

Как стало известно, ЕС хочет привлечь до 18 миллиардов евро в виде кредитов и грантов, чтобы помочь профинансировать около половины ожидаемого дефицита бюджета Украины в 2023 году.

Три способа поддержки Украины

Первый вариант привлечения средств, который называют наиболее выгодным, состоит в том, чтобы одолжить деньги под так называемый "запас прочности", или разницу между максимальной суммой, которую блок может привлечь от стран ЕС, и фактическими расходами Евросоюза.

Однако для этого варианта необходимо согласие всех стран ЕС и Европейского парламента, а также изменения в нормативные акты Евросоюза.

Второй вариант - предоставление странами бюджетных гарантий Еврокомиссии, что происходит и сейчас. Однако теперь они должны будут покрывать 100% суммы, а не 61%, поскольку "другого бюджетного покрытия" в бюджете ЕС не осталось.

Предоставление таких гарантий может замедлить пособие на несколько месяцев.

Третий вариант - аналогичен второму, но без национальных гарантий. В этом случае в случае нехватки средств Еврокомиссия должна будет сократить планируемые расходы ЕС и заимствовать и предоставлять кредиты на обратной основе.

"Министры финансов стран ЕС должны обсудить варианты и выбрать из них наиболее удачный на встрече в четверг (3 ноября - ред.), после чего Еврокомиссия представит предложения в следующую среду", - добавляет Politico.