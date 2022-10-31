RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Помощь на 18 млрд. Еврокомиссия озвучила варианты финансирования Украины, - Politico

Фото: Еврокомиссия озвучила варианты финансирования Украины (csamir.com)
Автор: Олег Васкив

Европейская комиссия подготовила варианты, с помощью которых государства-члены ЕС могут финансово поддержать Украину в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, в распоряжении которого оказался текст документа Еврокомиссии.

Рассмотрение предложений состоится в четверг, 3 ноября, во время встречи глав Минфинов.

"Украина и дальше будет иметь высокие краткосрочные потребности в финансировании в обозримом будущем. Вот почему важно, чтобы дополнительная поддержка Евросоюза была мобилизована как можно быстрее и предоставлялась на регулярной и предполагаемой основе", - говорится в документе.

Как стало известно, ЕС хочет привлечь до 18 миллиардов евро в виде кредитов и грантов, чтобы помочь профинансировать около половины ожидаемого дефицита бюджета Украины в 2023 году.

Три способа поддержки Украины

Первый вариант привлечения средств, который называют наиболее выгодным, состоит в том, чтобы одолжить деньги под так называемый "запас прочности", или разницу между максимальной суммой, которую блок может привлечь от стран ЕС, и фактическими расходами Евросоюза.

Однако для этого варианта необходимо согласие всех стран ЕС и Европейского парламента, а также изменения в нормативные акты Евросоюза.

Второй вариант - предоставление странами бюджетных гарантий Еврокомиссии, что происходит и сейчас. Однако теперь они должны будут покрывать 100% суммы, а не 61%, поскольку "другого бюджетного покрытия" в бюджете ЕС не осталось.

Предоставление таких гарантий может замедлить пособие на несколько месяцев.

Третий вариант - аналогичен второму, но без национальных гарантий. В этом случае в случае нехватки средств Еврокомиссия должна будет сократить планируемые расходы ЕС и заимствовать и предоставлять кредиты на обратной основе.

"Министры финансов стран ЕС должны обсудить варианты и выбрать из них наиболее удачный на встрече в четверг (3 ноября - ред.), после чего Еврокомиссия представит предложения в следующую среду", - добавляет Politico.

Напомним, Еврокомиссия выделила еще 100 миллионов евро помощи для семи стран-членов, наиболее принимающих беженцев из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияЕвросоюзВойна России против Украины