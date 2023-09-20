Помог уничтожить "Минск" и "Ростов": в ГУР рассказали о работе "народного спутника" за год

В ГУР напомнили, что ровно год назад, 20 сентября, волонтеры передали украинским разведчикам космический аппарат ICEYE.

"На протяжении этого года "народный спутник" принес множество пользы в нашей борьбе за свободу - его возможности позволяют нам ежедневно получать критически важные для боевых операций разведывательные данные и сжигать тонны вражеской смертоносной техники", - говорится в сообщении.

К примеру, ICEYE сыграл очень важную роль в ударе по Севастопольской бухте 13 сентября, когда были уничтожены российский десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

Кроме того, ГУР обнародовало снимки аэродрома "Дягилево" в Рязанской области и позиции российской ПВО в Белгородской области, по которым также "работали" украинские защитники.

"Народный спутник"

18 августа 2022 года Фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен. Деньги сначала собирали на "Байрактары", но компания-производитель "Baykar Makina" заявила, что предоставит Украине беспилотники бесплатно. Тогда средства удалось собрать только за три дня.

Атака на Севастополь

В ночь на 13 сентября в Минобороны РФ заявили о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.

командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул, что атаку провели с помощью дальнобойных ракет от западных партнеров.

В сети также распространили фото поврежденного российского "Ростова" после атаки.

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