Помог уничтожить "Минск" и "Ростов": в ГУР рассказали о работе "народного спутника" за год

"Народный спутник" ICEYE помог украинским бойцам в нанесении ударов по кораблю и подводной лодке в Севастопольской бухте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.
В ГУР напомнили, что ровно год назад, 20 сентября, волонтеры передали украинским разведчикам космический аппарат ICEYE.
"На протяжении этого года "народный спутник" принес множество пользы в нашей борьбе за свободу - его возможности позволяют нам ежедневно получать критически важные для боевых операций разведывательные данные и сжигать тонны вражеской смертоносной техники", - говорится в сообщении.
К примеру, ICEYE сыграл очень важную роль в ударе по Севастопольской бухте 13 сентября, когда были уничтожены российский десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".
Кроме того, ГУР обнародовало снимки аэродрома "Дягилево" в Рязанской области и позиции российской ПВО в Белгородской области, по которым также "работали" украинские защитники.
18 августа 2022 года Фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен. Деньги сначала собирали на "Байрактары", но компания-производитель "Baykar Makina" заявила, что предоставит Украине беспилотники бесплатно. Тогда средства удалось собрать только за три дня.
В ночь на 13 сентября в Минобороны РФ заявили о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.
командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул, что атаку провели с помощью дальнобойных ракет от западных партнеров.
В сети также распространили фото поврежденного российского "Ростова" после атаки.
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