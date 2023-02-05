Помогло "Мариупольское сопротивление": в МВД раскрыли детали удар ВСУ по колонне мобилизованных россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, украинским военным поступила информация от партизан о колонне российских грузовиков. Ее удалось разбомбить и россияне понесли значительные потери.

"Что-то случилось по дороге благодаря своевременно переданным данным Мариупольского Сопротивления. Хорошие новости. Приятные. Горжусь нашей группой "Е" Мариупольского Сопротивления", - написал он.