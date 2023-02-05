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Помогло "Мариупольское сопротивление": в МВД раскрыли детали удар ВСУ по колонне мобилизованных россиян

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Украина, Воскресенье 05 февраля 2023 16:36
Помогло "Мариупольское сопротивление": в МВД раскрыли детали удар ВСУ по колонне мобилизованных россиян Фото: в МВД раскрыли детали удар ВСУ по колонне мобилизованных россиян (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские партизаны помогли разбомбить колонну кафиров на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, украинским военным поступила информация от партизан о колонне российских грузовиков. Ее удалось разбомбить и россияне понесли значительные потери.

"Что-то случилось по дороге благодаря своевременно переданным данным Мариупольского Сопротивления. Хорошие новости. Приятные. Горжусь нашей группой "Е" Мариупольского Сопротивления", - написал он.

Напомним, несмотря на постоянную опасность и жесткие фильтрационные меры, партизаны во временно оккупированном Мариуполе продолжают предоставлять украинской стороне информацию о позициях россиян в городе.

Также известно, что во временно оккупированном Мариуполе возобновилось движение вражеской военной техники, едущей в сторону Мангуша и Бердянска.

Ранее мы писали, что Россия взимает войска в Мариуполь и окраины - сейчас их численность перевалила за 30 тысяч человек.

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