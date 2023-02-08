Помогают войне РФ. G7 обсуждает санкции против компаний из Китая, КНДР и Ирана, - Bloomberg

Страны "Большой семерки" рассматривают возможность введения санкций против компаний из Китая, Северной Кореи и Ирана, которые могут предоставлять России товары военного назначения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Неназванные собеседники издания рассказали, что целью стран G7 является согласование такого пакета санкций к 24 февраля - годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
При этом, по словам источников Bloomberg, эти ограничениям все еще находятся на стадии формирования, и действия, которые будут предпринимать государства "Большой семерки" могут быть разными.
В издании добавляют, что компании, которые могут быть включены в список, также находятся на стадии согласования.
В Совете нацбезопасности США отказались предоставлять изданию какую-либо информацию по этому вопросу.
Напомним, ранее стало известно, что США ввели санкции против шести граждан Ирана, которые связаны с поставками дронов-камикадзе России.
Также мы писали, что Евросоюз ввел санкции против иранского производителя беспилотников.
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