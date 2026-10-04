Не помогайте врагу: СБУ предупредила об ответственности за съемку прилетов

Украинская спецслужба напоминает гражданам, что такие материалы могут быть использованы не только росСМИ, но и российскими военными для подготовки и корректировки новых ударов.

СБУ обращает внимание на то, что распространение подобного контента при определенных обстоятельствах может иметь уголовные последствия.

Такие действия могут квалифицироваться по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ и передаче сведений государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины.

Служба безопасности напоминает, что максимальное наказание по этой статье - до 12 лет лишения свободы.

Следует отметить, что оперативные подразделения СБУ систематически выявляют случаи распространения таких материалов в сети и притягивают авторов к ответственности.

В СБУ призвали украинцев ответственно относиться к публикации фото и видео, не помогать врагу и не подвергать опасности других граждан.