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Не помогайте врагу: СБУ предупредила об ответственности за съемку прилетов

15:32 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: СБУ объяснила, почему опасно снимать и распространять фото и видео атак РФ (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины призвала украинцев не снимать и распространять в сети последствия атак РФ. Речь идет, в частности, о кадрах ударов по военным объектам и критической инфраструктуре, а также работы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Украинская спецслужба напоминает гражданам, что такие материалы могут быть использованы не только росСМИ, но и российскими военными для подготовки и корректировки новых ударов.

СБУ обращает внимание на то, что распространение подобного контента при определенных обстоятельствах может иметь уголовные последствия.

Такие действия могут квалифицироваться по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ и передаче сведений государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины.

Служба безопасности напоминает, что максимальное наказание по этой статье - до 12 лет лишения свободы.

Следует отметить, что оперативные подразделения СБУ систематически выявляют случаи распространения таких материалов в сети и притягивают авторов к ответственности.

В СБУ призвали украинцев ответственно относиться к публикации фото и видео, не помогать врагу и не подвергать опасности других граждан.

Россия уже усилила удары по Украине

Недавно украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что российский диктатор Владимир Путин разработал новую "военную доктрину" для усиления террора против мирных украинцев.

Одна из главных целей Кремля - заставить гражданских покинуть Киев и другие большие города Украины.

На фоне последних событий Зеленский пригрозил Путину, что уже готовит ответ на новые российские удары.

В Москве отреагировали на предупреждение Киева и дали понять, что все равно планируют усиливать террор.

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