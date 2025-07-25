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Помогал врагу обстреливать Харьков. СБУ задержала продавца детских колясок

Пятница 25 июля 2025 10:45
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Помогал врагу обстреливать Харьков. СБУ задержала продавца детских колясок Иллюстративное фото: СБУ задержала продавца детских колясок, который помогал России обстреливать Харьков (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове задержан местный продавец детских колясок, который корректировал российские массированные ракетно-бомбовые удары по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Основной "задачей" для предателя был поиск и передача координат огневых групп, радиолокационных и зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО), которые враг планировал уничтожить.

Агентом Федеральной службы безопасности (ФСБ) оказался 42-летний продавец детских колясок, который попал в поле зрения врага из-за публикации антиукраинских комментариев.

Фото: СБУ задержала продавца детских колясок, который помогал России обстреливать Харьков (ssu.gov.ua)

"Чтобы скорректировать удары рашистов, информатор во время воздушной тревоги выходил на балкон собственной квартиры, расположенной на окраинах города, откуда следил за работой ПВО. Находясь на "наблюдательном пункте", он обозначал координаты потенциальных целей на гугл-картах и передавал их куратору через анонимные чаты", - добавляет СБУ.

Предатель был задержан по месту жительства. Во время обысков правоохранительные органы изъяли телефон с доказательствами его контактов с оккупантами.

Что грозит

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (УКУ) - несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения.

Ему грозит восемь лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в середине июля СБУ разоблачила бывшего актера харьковского театра для детей и юношества, который готовил новые удары врага по Харькову.

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Служба безопасности Украины Харьков
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