Допомагав ворогу обстрілювати Харків. СБУ затримала продавця дитячих колясок

У Харкові затримано місцевого продавця дитячих колясок, який коригував російські масовані ракетно-бомбові удари по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Основним "завданням" для зрадника був пошук й передача координат вогневих груп, радіолокаційних та зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони (ППО), які ворог планував знищити.

Агентом Федеральної служби безпеки (ФСБ) виявився 42-річний продавець дитячих колясок, який потрапив у поле зору ворога через публікацію антиукраїнських коментарів.

Фото: СБУ затримала продавця дитячих колясок, який допомагав Росії обстрілювати Харків (ssu.gov.ua)

"Щоб скоригувати удари рашистів, інформатор під час повітряної тривоги виходив на балкон власної квартири, розташованої на околицях міста, звідки стежив за роботою ППО. Перебуваючи на "спостережному пункті", він позначав координати потенційних цілей на гугл-картах і передавав їх куратору через анонімні чати", - додає СБУ.

Зрадника було затримано за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронні органи вилучили телефон із доказами його контактів з окупантами.

Що загрожує

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (ККУ) - несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану.

Йому загрожує вісім років тюрми.