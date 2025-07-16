Готовил новые удары по Харькову. СБУ разоблачила бывшего актера детского театра

Разоблачен бывший актер харьковского театра для детей и юношества, который готовил новые удары врага по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Среди приоритетных целей врага были запасные пункты дислокации Сил обороны Украины. 61-летний предатель фотографировал и обозначал на Google-картах пункты базирования украинских защитников под видом прогулок по городу и его окрестностям.

Фото: СБУ разоблачила бывшего актера детского театра, который готовил новые удары по Харькову (t.me/SBUkr)

"Собранные сведения он направлял российским спецслужбистам через "связного" - своего знакомого из России, с которым ранее учился на актерском факультете. Для конспиративного общения они создали анонимный чат в популярном мессенджере", - пишет СБУ.

Предатель был задержан еще на начальном этапе его разведывательной активности. Во время обысков изъят телефон, который он использовал для скрытой фиксации потенциальных "целей" и координации своих действий с оккупантами.

Что грозит

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 - несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения. Ему грозит восемь лет тюрьмы.