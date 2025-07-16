ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Готовил новые удары по Харькову. СБУ разоблачила бывшего актера детского театра

Среда 16 июля 2025 10:30
UA EN RU
Готовил новые удары по Харькову. СБУ разоблачила бывшего актера детского театра Иллюстративное изображение: СБУ разоблачила бывшего актера детского театра, который готовил новые удары по Харькову (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Разоблачен бывший актер харьковского театра для детей и юношества, который готовил новые удары врага по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Среди приоритетных целей врага были запасные пункты дислокации Сил обороны Украины. 61-летний предатель фотографировал и обозначал на Google-картах пункты базирования украинских защитников под видом прогулок по городу и его окрестностям.

Готовил новые удары по Харькову. СБУ разоблачила бывшего актера детского театра

Фото: СБУ разоблачила бывшего актера детского театра, который готовил новые удары по Харькову (t.me/SBUkr)

"Собранные сведения он направлял российским спецслужбистам через "связного" - своего знакомого из России, с которым ранее учился на актерском факультете. Для конспиративного общения они создали анонимный чат в популярном мессенджере", - пишет СБУ.

Предатель был задержан еще на начальном этапе его разведывательной активности. Во время обысков изъят телефон, который он использовал для скрытой фиксации потенциальных "целей" и координации своих действий с оккупантами.

Что грозит

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 - несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения. Ему грозит восемь лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала 41-летнего предателя, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Харьков
Новости
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко