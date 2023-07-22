Сегодня, 22 июля, "Сенс Банк" официально стал государственным. Ранее он назывался "Альфа-банк", а его владельцами были подсанкционные российские олигархи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального банка.

"Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного акционерного общества "Сэнс Банк", согласно которому банк переходит в собственность государства ", - говорилось в заявлении НБУ.

По данным Нацбанка, этот шаг будет способствовать защите интересов вкладчиков банка и позволит избежать угроз для финансовой стабильности в Украине.

Главой правления "Сенс Банка" определили Дмитрия Кузьмина.

Национализация "Сенс Банка"

Напомним, что на днях Нацбанк принял решение о передаче "Сенс Банка" (ранее назывался "Альфа-Банк") в собственность государства, ведь его владельцами являются российские подсанкционные олигархи. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове.

В НБУ отмечали, что владельцы "Сенс Банка" имеют связь с режимом страны-агрессора, а также к ним были применены санкции в ЕС, Британии, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, которые предусматривают блокировку активов.

Следует отметить, что против вышеуказанных российских олигархов указом президента Украины Владимира Зеленского были применены персональные санкции.

21 июля 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Сенс Банк". Уже впоследствии Кабмин объявил о согласии национализации финучреждения. При этом клиентам банка обещают, что все сервисы будут работать в обычном режиме.

Более подробно о "Сенс Банке" можете узнать в материале РБК-Украина.

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