Помогал получить льготное финансирование на восстановление бизнеса. Чиновника КГГА разоблачили на взятке

По данным РБК-Украина, один из задержанных – это заместитель директора Департамента – начальник управления промышленности, предпринимательства и регуляторной политики Баган Анатолий Александрович.

Департамент внутренней безопасности Нацполиции получил информацию, что заместитель директора одного из Департаментов Киевской городской государственной администрации требует ежемесячную взятку от киевского предпринимателя.

Как выяснилось, в начале полномасштабного вторжения РФ в Буче был разрушен склад с продукцией предпринимателя. Поэтому бизнес мужчины оказался на грани банкротства. Потому он решил воспользоваться государственной программой льготного кредитования.

Однако к предпринимателю обратился чиновник из КГГА, утверждавший, что он контролирует предоставление компенсаций по государственным кредитам для предпринимателей. А для того, чтобы и дальше получать возмещение, ему должны выплатить 20% от выплат. В случае отказа – угрожал остановить дальнейшие начисления.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность чиновника. А позже его задержали вместе с сообщником-посредником при получении очередной взятки - 90 тысяч гривен. За вымогательство и получение систематических взяток фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: задержание чиновника (facebook.com/dvb.npu.gov.ua)

Дела со взятками у власти

Напомним, 24 ноября стало известно, что суд избрал меру пресечения застройщику Сергею Копистырю в виде содержания под стражей. Ему также предоставили возможность внести залог в размере 100 миллионов гривен. Однако 24 ноября вечером он вышел из следственного изолятора. За него внесли залог.

Правоохранители подозревают его в том, что он пытался дать взятку вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову. Его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

Следствие установило, что предприниматель предлагал Кубракову недвижимость в построенных новостройках общей площадью более 5200 кв. м ориентировочной стоимостью более 170 млн. гривен.

В обмен на это Копистира мог потребовать, чтобы Кубраков оставил в силе ранее заключенное соглашение о строительстве жилищного комплекса. Этот комплекс должен был находиться на земельном участке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.