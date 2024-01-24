Допомагав отримати пільгове фінансування на відбудову бізнесу. Чиновника КМДА викрили на хабарі

За даними РБК-Україна, один із затриманих - це заступник директора Департаменту - начальник управління промисловості, підприємництва та регуляторної політики Баган Анатолій Олександрович.

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції отримав інформацію, що заступник директора одного із Департаментів Київської міської державної адміністрації вимагає щомісячний хабар від київського підприємця.

Як з'ясувалось, на початку повномасштабного вторгнення РФ у Бучі було зруйновано склад з продукцією підприємця. Через це бізнес чоловіка опинився на межі банкрутства. Тому він вирішив скористатися державною програмою пільгового кредитування.

Однак до підприємця звернувся чиновник з КМДА, який стверджував, що він контролює надання компенсацій по державних кредитах для підприємців. А для того, щоб і надалі отримувати відшкодування, йому мають сплатити 20% від виплат. У разі відмови - погрожував зупинити подальші нарахування.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність посадовця. А пізніше його затримали разом із спільником-посередником під час одержання чергового хабаря - 90 тисяч гривень. За вимагання і отримання систематичних хабарів фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: затримання чиновника (facebook.com/dvb.npu.gov.ua)

Справи з хабарами у владі

Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що суд обрав запобіжний захід забудовнику Сергію Копистиру у вигляді тримання під вартою. Йому також надали можливість внести заставу у розмірі 100 мільйонів гривень. Однак 24 листопада, увечері він вийшов зі слідчого ізолятора. За нього внесли заставу.

Правоохоронці підозрюють його у тому, що він намагався дати хабар віце-прем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову. Його затримали співробітники Національного антикорупційного бюро.

Слідство встановило, що підприємець пропонував Кубракову нерухомість у збудованих новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн гривень.

В обмін на це Копистира міг вимагати, щоб Кубраков залишив у силі раніше укладену угоду про будівництво житлового комплексу. Цей комплекс мав перебувати на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

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