Работал на "МВД" оккупантов. В Купянске задержали очередного коллаборанта

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который во время оккупации Купянска (Харьковская область) устроился в МВД России и фабриковал дела против украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Как рассказали в спецслужбе, житель Купянска в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. Во время оккупации города он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и устроился в созданное агрессором "управление внутренних дел".

Там его назначили "экспертом" в составе "экспертно-криминалистического отделения" оккупационного органа.

"В этой должности он участвовал в фабриковании дел против участников движения сопротивления в регионе. Для этого использовал "подброшенные" потерпевшим "вещные доказательства" для оформления необходимых рашистам "экспертных выводов", - сообщили в СБУ.

После освобождения города злоумышленник скрывался от правосудия в одном из местных частных домов. Однако сотрудники спецслужбы нашли коллаборанта и задержали его.

Фото: задержание коллаборанта в Купянске (ssu.gov.ua)

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд отправил его под стражу, теперь приспешнику оккупантов грозит до 15 лет тюрьмы.