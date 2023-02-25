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Работал на "МВД" оккупантов. В Купянске задержали очередного коллаборанта

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Купянск, Суббота 25 февраля 2023 12:01
Работал на "МВД" оккупантов. В Купянске задержали очередного коллаборанта Фото: в Купянске задержали очередного коллаборанта (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который во время оккупации Купянска (Харьковская область) устроился в МВД России и фабриковал дела против украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как рассказали в спецслужбе, житель Купянска в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. Во время оккупации города он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и устроился в созданное агрессором "управление внутренних дел".

Там его назначили "экспертом" в составе "экспертно-криминалистического отделения" оккупационного органа.

"В этой должности он участвовал в фабриковании дел против участников движения сопротивления в регионе. Для этого использовал "подброшенные" потерпевшим "вещные доказательства" для оформления необходимых рашистам "экспертных выводов", - сообщили в СБУ.

После освобождения города злоумышленник скрывался от правосудия в одном из местных частных домов. Однако сотрудники спецслужбы нашли коллаборанта и задержали его.

Работал на &quot;МВД&quot; оккупантов. В Купянске задержали очередного коллаборанта

Фото: задержание коллаборанта в Купянске (ssu.gov.ua)

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд отправил его под стражу, теперь приспешнику оккупантов грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух приспешников РФ, призвавших поддерживать оккупантов. Одним из вражеских агитаторов оказался бывший мэр районного центра в Черниговской области.

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