Помогали россиянам. Жителей Мелитополя лишили звания "Мастер спорта Украины"

Спортсменов, проживавших в Мелитополе и помогавших россиянам, лишили звания "Мастер спорта Украины". Это ожидает и других коллаборантов.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Уже не мастер спорта Украины международного класса Виктор Савченко. Титулованный тренер по кикбоксингу из Мелитополя сейчас угождает рашистам, поэтому не имеет права обучать дисциплине наших детей", - написал Федоров.

По его словам, звание "Мастер спорта Украины" также было лишено мелитопольцев Андрея Рыбницкого (гандбол), Дмитрия Хассая (бодибилдинг) и Дмитрия Глека с Романом Дзюбой (оба – паверлифтинг).

"До недавнего времени все они славились своими спортивными достижениями. Сейчас - тем, что продались врагу за рубли", - подчеркнул мэр города.