Помогали РФ планировать наступление на востоке: СБУ задержала информаторов врага

Служба безопасности Украины разоблачила трех информаторов ФСБ, которые помогали РФ планировать свое наступление в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что больше всего врага интересовали геолокации опорных пунктов и боевых позиций артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов на Краматорском направлении.

Также российская спецслужба пыталась получить агентурную информацию о "запасных" маршрутах движения украинской бронетехники в направлении передовой.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать информацию от агентов для подготовки новых попыток прорыва обороны ВСУ на восточном фронте.

Как действовали подозреваемые

Как установило расследование, фигуранты действовали отдельно друг от друга и имели нескольких кураторов от ФСБ.

Так, двое из агентов - безработные из Константиновки, которые шпионили за оборонительными линиями ВСУ на подступах к городу. Также они пытались отслеживать логистические пути поставки боеприпасов и перемещения украинских войск на передовую.

Еще один фигурант - 45-летний житель Славянска, который отслеживал расположение укрепрайонов и военных складов в районе прифронтового города.

Для сбора данных агенты обходили местность, фотографировали и обозначали на онлайн-картах позиции Сил обороны, а затем "отчитывались" кураторам.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.