Допомагали РФ планувати наступ на сході: СБУ затримала інформаторів ворога

Служба безпеки України викрила трьох інформаторів ФСБ, які допомагали РФ планувати свій наступ у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що найбільше ворога цікавили геолокації опорних пунктів та бойових позицій артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Краматорському напрямку.

Також російська спецслужба намагалася отримати агентурну інформацію про "запасні" маршрути руху української бронетехніки у напрямку передової.

За наявними даними, окупанти планували використати інформацію від агентів для підготовки нових спроб прориву оборони ЗСУ на східному фронті.

Як діяли підозрювані

Як встановило розслідування, фігуранти діяли окремо один від одного і мали декількох кураторів від ФСБ.

Так, двоє із агентів – безробітні з Костянтинівки, які шпигували за оборонними лініями ЗСУ на підступах до міста. Також вони намагалися відстежувати логістичні шляхи постачання боєприпасів та переміщення українських військ на передову.

Ще один фігурант – 45-річний мешканець Слов’янська, який відстежував розташування укріпрайонів та військових складів у районі прифронтового міста.

Для збору даних агенти обходили місцевість, фотографували та позначали на онлайн-картах позиції Сил оборони, а потім "звітували" кураторам.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.