Помогает Путину и критикует Украину. Чем известен премьер Венгрии Виктор Орбан

Виктор Орбан возглавляет правительство Венгрии последние 14 лет и является одним из самых противоречивых политиков Европы. Его обвиняют в авторитаризме, подыгрывании интересам России и антизападных настроениях. Венгерский пермьер планомерно блокирует помощь Украине от ЕС и настаивает на "мирных переговорах" для завершения войны.
РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что известно о Викторе Орбане и его позиции по Украине.
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Виктору Орбану 61 год, родился в венгерском городе Секешфехервар. Отец работал инженером-агрономом, а мать – логопедом. После окончания средней школы прошел военную службу, а затем поступил на юридический факультет Будапештского университета.
Активно участвовал в студенческом самоуправлении. Темой магистерской работы Орбан избрал исследование антикоммунистического движения "Солидарность" в Польше.
Начал политическую деятельность в 1988 году, став одним из основателей общественно-политического альянса FIDESZ (аббревиатура от FIatal DEmokraták SZövetsége, Союз молодых демократов).
Узнаваемость среди граждан Орбан получил в 1989 году, когда в центре Будапешта перед многотысячной толпой провозгласил речь с призывом к выводу советских войск из Венгрии и проведению выборов.
Вскоре его, как одного из руководителей FIDESZ, пригласили принять участие в переговорах с правящей коммунистической партией. Уже через год в Венгрии состоялись выборы, а войска СССР покинули страну в 1991-м.
С 1988 года Орбан работал в Фонде Сороса в Будапеште юристом и социологом, а в 1989-м отправился на обучение в колледж Пембрук в Оксфорде благодаря стипендии фонда.
Виктор Орбан вернулся с учебы в США в 1990 году, чтобы принять участие в парламентских выборах. В результате был избран депутатом и возглавил фракцию FIDESZ.
В итоге FIDESZ превратилась из молодежной либеральной политической организации в правоконсервативную партию, а Орбан стал ее лидером.
На выборах 1998 года партия получила большинство голосов, и он занял должность премьер-министра Венгрии. В 35 лет стал самым молодым главой правительства за всю историю страны.
Среди направлений его работы было снижение налогов и социальных взносов, борьба с безработицей и инфляцией.
В период работы первого правительства Орбана инфляция снизилась с 15% до 7,8% (на 2001 год), сократился дефицит бюджета и начался экономический рост. Была отменена плата за обучение в университетах, возобновлены универсальные льготы для матерей.
При премьерстве Виктора Орбана Венгрия в 1999 году вошла в состав НАТО.
В 2002 после поражения на выборах Виктор Орбан покинул пост премьера и последующие 8 лет его партия FIDESZ находилась в оппозиции.
За это время демократические взгляды политика стали меняться в сторону авторитаризма. Орбан пытался вернуть расположение избирателей популистскими заявлениями, критиковал реформы системы образования и медицины, внедренные действующими на тот момент властями.
В 2010-м FIDESZ удалось одержать победу с 68% поддержки. Виктор Орбан вновь стал премьером и с тех пор непрерывно занимает должность 14 лет (переизбирался 4 раза).
В начале политической карьеры он называл себя "либеральным агностиком", но впоследствии стал приверженцем традиционных христианских ценностей. Орбан отмечал важность сохранения в Венгрии института семьи, веры, свободы, суверенитета.
Правительство Орбана критикуют за притеснение прав ЛГБТ-сообщества, нарушение демократических норм, ограничение свободы слова. В 2021 году международная неправительственная организация "Репортеры без границ" внесла венгерского премьера в список национальных лидеров, считающихся "врагами прессы".
Виктор Орбан выступает за ограничение прав мигрантов и в 2022-м отметился скандальным заявлением на тему "смешения европейских и неевропейских рас" из-за миграции.
Говоря о проблеме нелегальных иммигрантов в Европе, политик заявил, что в отличие от других стран континента, в Венгрии сохраняется "чистота расы".
Европейский парламент отреагировал на политику Орбана в 2018 году резолюцией о том, что деятельность его правительства противоречит основополагающим европейским ценностям. В ЕП подчеркнули, что в Венгрии есть проблемы с верховенством права, суды зависимы от власти, ущемляется оппозиция, СМИ подконтрольны власти.
В 2022 году в Европарламенте заявили, что "ситуация ухудшилась настолько, что Венгрия под руководством Орбана превратилась в "гибридный режим электоральной автократии". Члены парламента выразили обеспокоенность относительно соблюдения религиозных свобод и прав уязвимых слоев населения, а также высокого уровня коррупции в Венгрии.
Мнение Виктора Орбана об РФ и ее главе Владимире Путине с годами менялось. Первоначально прохладные отношения переросли в дружественные.
В 2018 году венгерский лидер заявил, что, несмотря на то, что венгры в прошлом много страдали от России, следует признать, что "Путин сделал свое государство снова выдающимся, и что Россия снова является важным игроком на мировой арене".
После аннексии Крыма и начала войны в восточных регионах Украины, Виктор Орбан продолжал поддерживать режим Путина и выступал против международной изоляции РФ.
Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину и являясь членом ЕС и НАТО, Венгрия сохранила экономические и политические связи со страной-агрессором. Орбан неоднократно призывал отменить санкции против РФ, заявляя, что они якобы неэффективны.
В то время как другие страны Евросоюза отказываются от российской нефти и газа, Венгрия с российским "Газпромом" ведут переговоры об увеличении поставок в 2025 году. Кроме того, РФ строит на венгерской территории атомную электростанцию Paks II.
Виктор Орбан также является сторонником экс-президента США Дональда Трампа, который снова баллотируется на должность главы Белого дома. Политики неоднократно встречались, Орбан подчеркивал дружеские отношения с Трампом и говорил, что имеет с ним "много общего" во взглядах.
Венгерский премьер считает, что если бы Трамп был президентом Штатов, полномасштабного вторжения РФ в Украину не произошло бы, и если Дональд Трамп победит на выборах в ноябре 2024, он сможет остановить войну.
"Сегодня я не вижу другого лидера в Европе или Америке, кто был бы достаточно сильным, чтобы остановить войну. У мира есть имя – Дональд Трамп", – заявил Орбан в интервью французскому изданию Le Point.
Он обвиняет нынешнее руководство Белого дома, НАТО и Євросоюз в начале полномасштабного вторжения в Украину и считает, что война может расшириться.
"Растут шансы, что война распространится, и если это произойдет, кто знает, где она остановится. Мы не были так близки к мировой войне за последние семьдесят лет. Король голый: брюссельские бюрократы втянули Запад в безнадежную войну", – отмечает венгерский политик.
Премьер Венгрии известен противоречивым отношением к Украине. Кризис в двусторонних отношениях стран начался из-за вопроса прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.
Орбан распространял недостоверную информацию о притеснениях и культурном геноциде венгерского нацменьшинства, заявлял о необходимости автономии для закарпатских венгров. Неоднократно осуждал украинский языковой закон, украинизацию и декоммунизацию. В частности, из-за проблемного вопроса нацменьшинств Венгрия начала препятствовать интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.
Орбан был единственным главой правительства среди стран ЕС, который продолжил поддерживать тесные связи с Кремлем после полномасштабного вторжения в Украину. Премьер Венгрии высказывал мнение, что превосходство России в ресурсах и людях делает ее "непобедимой".
Выступая против членства Украины в НАТО, Виктор Орбан в начале этого года заявлял, что Украина должна стать буфером между Россией и Западом, но с гарантиями безопасности.
"Украина находится на карте мира там, где она есть. Лучшей перспективой для нее было бы, чтобы она стала буферной зоной между Россией и Западом – конечно, с гарантиями безопасности. Если это не удастся, Украина потеряет свою территорию. Россияне будут уничтожать Украину снова и снова, и снова, и снова. Россия никогда не примет на своем пороге такого члена ЕС и НАТО, как Украина", – говорил Орбан.
После того как Венгрия стала председателем Совета Евросоюза (до конца 2024), Виктор Орбан посетил Украину, Россию и Китай с так называемой "мирной миссией". Эта инициатива вызвала негодование среди других членов ЕС.
В Киеве во время итоговой пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским лидер Венгрии заявил о необходимости "прекращения огня и мирных переговоров".
Впоследствии Орбан назвал план победы президента Украины Владимира Зеленского, который тот представил лидерам ЕС, якобы обреченным на провал.
Политик считает, что вся европейская экономика "вовлечена в войну в Украине", которая становится все более кровопролитной, без признаков завершения. Тем временем европейские лидеры, по его мнению, пребывают в иллюзиях по поводу победы.
Венгерский премьер последовательно выступает против предоставления Украине финансовой и военной помощи со стороны Евросоюза.
Как глава Совета ЕС, Орбан решил заблокировать решение по кредиту для Украины в размере 50 млрд долларов до завершения президентских выборов в США. Также Будапешт отложил решение о продлении срока действия санкций против РФ.
При подготовке использовались: публикации BBC, AP, Le Point, Радио Свобода, публичные заявления Виктора Орбана, информация из Wikipedia.
Больше об отношениях между Украиной и Венгрией и кого боится Виктор Орбан можно прочесть в материале РБК-Украина.
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