Помогает Путину и критикует Украину. Чем известен премьер Венгрии Виктор Орбан

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Кто такой Виктор Орбан: биография и начало карьеры в политике

Виктору Орбану 61 год, родился в венгерском городе Секешфехервар. Отец работал инженером-агрономом, а мать – логопедом. После окончания средней школы прошел военную службу, а затем поступил на юридический факультет Будапештского университета.

Активно участвовал в студенческом самоуправлении. Темой магистерской работы Орбан избрал исследование антикоммунистического движения "Солидарность" в Польше.

Начал политическую деятельность в 1988 году, став одним из основателей общественно-политического альянса FIDESZ (аббревиатура от FIatal DEmokraták SZövetsége, Союз молодых демократов).

Узнаваемость среди граждан Орбан получил в 1989 году, когда в центре Будапешта перед многотысячной толпой провозгласил речь с призывом к выводу советских войск из Венгрии и проведению выборов.

Вскоре его, как одного из руководителей FIDESZ, пригласили принять участие в переговорах с правящей коммунистической партией. Уже через год в Венгрии состоялись выборы, а войска СССР покинули страну в 1991-м.

С 1988 года Орбан работал в Фонде Сороса в Будапеште юристом и социологом, а в 1989-м отправился на обучение в колледж Пембрук в Оксфорде благодаря стипендии фонда.

Самый молодой премьер Венгрии

Виктор Орбан вернулся с учебы в США в 1990 году, чтобы принять участие в парламентских выборах. В результате был избран депутатом и возглавил фракцию FIDESZ.

В итоге FIDESZ превратилась из молодежной либеральной политической организации в правоконсервативную партию, а Орбан стал ее лидером.

На выборах 1998 года партия получила большинство голосов, и он занял должность премьер-министра Венгрии. В 35 лет стал самым молодым главой правительства за всю историю страны.

Фото: Виктор Орбан (по центру) стал самым молодым премьером Венгрии (wikimedia.org)

Среди направлений его работы было снижение налогов и социальных взносов, борьба с безработицей и инфляцией.

В период работы первого правительства Орбана инфляция снизилась с 15% до 7,8% (на 2001 год), сократился дефицит бюджета и начался экономический рост. Была отменена плата за обучение в университетах, возобновлены универсальные льготы для матерей.

При премьерстве Виктора Орбана Венгрия в 1999 году вошла в состав НАТО.

Разворот от демократии до авторитаризма

В 2002 после поражения на выборах Виктор Орбан покинул пост премьера и последующие 8 лет его партия FIDESZ находилась в оппозиции.

За это время демократические взгляды политика стали меняться в сторону авторитаризма. Орбан пытался вернуть расположение избирателей популистскими заявлениями, критиковал реформы системы образования и медицины, внедренные действующими на тот момент властями.

В 2010-м FIDESZ удалось одержать победу с 68% поддержки. Виктор Орбан вновь стал премьером и с тех пор непрерывно занимает должность 14 лет (переизбирался 4 раза).

В начале политической карьеры он называл себя "либеральным агностиком", но впоследствии стал приверженцем традиционных христианских ценностей. Орбан отмечал важность сохранения в Венгрии института семьи, веры, свободы, суверенитета.

Правительство Орбана критикуют за притеснение прав ЛГБТ-сообщества, нарушение демократических норм, ограничение свободы слова. В 2021 году международная неправительственная организация "Репортеры без границ" внесла венгерского премьера в список национальных лидеров, считающихся "врагами прессы".

Фото: Орбан возглавляет правительство Венгрии 14 лет (Getty Images)

Виктор Орбан выступает за ограничение прав мигрантов и в 2022-м отметился скандальным заявлением на тему "смешения европейских и неевропейских рас" из-за миграции.

Говоря о проблеме нелегальных иммигрантов в Европе, политик заявил, что в отличие от других стран континента, в Венгрии сохраняется "чистота расы".

Европейский парламент отреагировал на политику Орбана в 2018 году резолюцией о том, что деятельность его правительства противоречит основополагающим европейским ценностям. В ЕП подчеркнули, что в Венгрии есть проблемы с верховенством права, суды зависимы от власти, ущемляется оппозиция, СМИ подконтрольны власти.

В 2022 году в Европарламенте заявили, что "ситуация ухудшилась настолько, что Венгрия под руководством Орбана превратилась в "гибридный режим электоральной автократии". Члены парламента выразили обеспокоенность относительно соблюдения религиозных свобод и прав уязвимых слоев населения, а также высокого уровня коррупции в Венгрии.

Поклонник Путина и Трампа

Мнение Виктора Орбана об РФ и ее главе Владимире Путине с годами менялось. Первоначально прохладные отношения переросли в дружественные.

В 2018 году венгерский лидер заявил, что, несмотря на то, что венгры в прошлом много страдали от России, следует признать, что "Путин сделал свое государство снова выдающимся, и что Россия снова является важным игроком на мировой арене".

После аннексии Крыма и начала войны в восточных регионах Украины, Виктор Орбан продолжал поддерживать режим Путина и выступал против международной изоляции РФ.

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину и являясь членом ЕС и НАТО, Венгрия сохранила экономические и политические связи со страной-агрессором. Орбан неоднократно призывал отменить санкции против РФ, заявляя, что они якобы неэффективны.

Фото: встреча Орбана и Путина (Getty Images)

В то время как другие страны Евросоюза отказываются от российской нефти и газа, Венгрия с российским "Газпромом" ведут переговоры об увеличении поставок в 2025 году. Кроме того, РФ строит на венгерской территории атомную электростанцию ​​Paks II.

Виктор Орбан также является сторонником экс-президента США Дональда Трампа, который снова баллотируется на должность главы Белого дома. Политики неоднократно встречались, Орбан подчеркивал дружеские отношения с Трампом и говорил, что имеет с ним "много общего" во взглядах.

Венгерский премьер считает, что если бы Трамп был президентом Штатов, полномасштабного вторжения РФ в Украину не произошло бы, и если Дональд Трамп победит на выборах в ноябре 2024, он сможет остановить войну.

"Сегодня я не вижу другого лидера в Европе или Америке, кто был бы достаточно сильным, чтобы остановить войну. У мира есть имя – Дональд Трамп", – заявил Орбан в интервью французскому изданию Le Point.

Фото: Виктор Орбан поддерживает Дональда Трампа на выборах в США (Getty Images)

Он обвиняет нынешнее руководство Белого дома, НАТО и Євросоюз в начале полномасштабного вторжения в Украину и считает, что война может расшириться.

"Растут шансы, что война распространится, и если это произойдет, кто знает, где она остановится. Мы не были так близки к мировой войне за последние семьдесят лет. Король голый: брюссельские бюрократы втянули Запад в безнадежную войну", – отмечает венгерский политик.

Недружелюбный сосед? Позиция Орбана по Украине

Премьер Венгрии известен противоречивым отношением к Украине. Кризис в двусторонних отношениях стран начался из-за вопроса прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

Орбан распространял недостоверную информацию о притеснениях и культурном геноциде венгерского нацменьшинства, заявлял о необходимости автономии для закарпатских венгров. Неоднократно осуждал украинский языковой закон, украинизацию и декоммунизацию. В частности, из-за проблемного вопроса нацменьшинств Венгрия начала препятствовать интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Орбан был единственным главой правительства среди стран ЕС, который продолжил поддерживать тесные связи с Кремлем после полномасштабного вторжения в Украину. Премьер Венгрии высказывал мнение, что превосходство России в ресурсах и людях делает ее "непобедимой".

Выступая против членства Украины в НАТО, Виктор Орбан в начале этого года заявлял, что Украина должна стать буфером между Россией и Западом, но с гарантиями безопасности.

"Украина находится на карте мира там, где она есть. Лучшей перспективой для нее было бы, чтобы она стала буферной зоной между Россией и Западом – конечно, с гарантиями безопасности. Если это не удастся, Украина потеряет свою территорию. Россияне будут уничтожать Украину снова и снова, и снова, и снова. Россия никогда не примет на своем пороге такого члена ЕС и НАТО, как Украина", – говорил Орбан.

После того как Венгрия стала председателем Совета Евросоюза (до конца 2024), Виктор Орбан посетил Украину, Россию и Китай с так называемой "мирной миссией". Эта инициатива вызвала негодование среди других членов ЕС.

Фото: Визит Орбана в Украину в июле 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве во время итоговой пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским лидер Венгрии заявил о необходимости "прекращения огня и мирных переговоров".

Впоследствии Орбан назвал план победы президента Украины Владимира Зеленского, который тот представил лидерам ЕС, якобы обреченным на провал.

Политик считает, что вся европейская экономика "вовлечена в войну в Украине", которая становится все более кровопролитной, без признаков завершения. Тем временем европейские лидеры, по его мнению, пребывают в иллюзиях по поводу победы.

Венгерский премьер последовательно выступает против предоставления Украине финансовой и военной помощи со стороны Евросоюза.

Как глава Совета ЕС, Орбан решил заблокировать решение по кредиту для Украины в размере 50 млрд долларов до завершения президентских выборов в США. Также Будапешт отложил решение о продлении срока действия санкций против РФ.

При подготовке использовались: публикации BBC, AP, Le Point, Радио Свобода, публичные заявления Виктора Орбана, информация из Wikipedia.