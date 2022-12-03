Помогает гауляйтерам в Мангуше. ГБР сообщило о подозрении бывшей чиновнице

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему чиновнику Мариупольской РГА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.
"Работники ГБР сообщили о подозрении бывшей чиновнице Мариупольской районной государственной администрации. Управляющая делами помогает местным гауляйтерам "управлять" Мангушской территориальной общиной", - говорится в сообщении.
В частности, после вторжения России на территорию Украины и временной оккупации региона она добровольно заняла должность "управляющего делами" в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора органе власти - "Администрации первомайского района ДНР" в пгт Мангуш Мариупольского района Донецкой области.
Женщина подозревается в коллаборационной деятельности по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Санкция пола предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось, кремлевские кураторы решили научить гауляйтеров захваченных городов и сел в Украине, как правильно "развивать" разбитые обстрелами населенные пункты. Для этого адресно даже были направлены соответствующие методички.