Допомагає гауляйтерам в Мангуші. ДБР повідомило про підозру колишній посадовиці

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишній посадовиці Маріупольської РДА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.
"Працівники ДБР повідомили про підозру колишній посадовиці Маріупольської районної державної адміністрації. Керуюча справами допомагає місцевим гауляйтерам "керувати" Мангуською територіальною громадою", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, після вторгнення Росії на територію України та тимчасової окупації регіону вона добровільно обійняла посаду "керуючої справами" у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора органі влади - "Адміністрації першотравневого району ДНР" у смт Мангуш Маріупольського району Донецької області.
Наразі жінка підозрюється у колабораційній діяльності за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України. Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Як повідомлялося, кремлівські куратори вирішили навчити гауляйтерів захоплених міст та сіл в Україні, як правильно "розвивати" розбиті обстрілами населені пункти. Для цього адресно навіть було направлено відповідні методички.