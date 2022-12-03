Допомагає гауляйтерам в Мангуші. ДБР повідомило про підозру колишній посадовиці

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишній посадовиці Маріупольської районної державної адміністрації. Керуюча справами допомагає місцевим гауляйтерам "керувати" Мангуською територіальною громадою", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, після вторгнення Росії на територію України та тимчасової окупації регіону вона добровільно обійняла посаду "керуючої справами" у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора органі влади - "Адміністрації першотравневого району ДНР" у смт Мангуш Маріупольського району Донецької області.

Наразі жінка підозрюється у колабораційній діяльності за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України. Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.