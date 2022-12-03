UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Допомагає гауляйтерам в Мангуші. ДБР повідомило про підозру колишній посадовиці

Фото: ДБР повідомило про підозру колишній посадовиці Маріупольської РДА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишній посадовиці Маріупольської РДА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишній посадовиці Маріупольської районної державної адміністрації. Керуюча справами допомагає місцевим гауляйтерам "керувати" Мангуською територіальною громадою", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, після вторгнення Росії на територію України та тимчасової окупації регіону вона добровільно обійняла посаду "керуючої справами" у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора органі влади - "Адміністрації першотравневого району ДНР" у смт Мангуш Маріупольського району Донецької області.

Наразі жінка підозрюється у колабораційній діяльності за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України. Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, кремлівські куратори вирішили навчити гауляйтерів захоплених міст та сіл в Україні, як правильно "розвивати" розбиті обстрілами населені пункти. Для цього адресно навіть було направлено відповідні методички.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійна в Україні