Помогает гауляйтерам в Мангуше. ГБР сообщило о подозрении бывшей чиновнице

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

"Работники ГБР сообщили о подозрении бывшей чиновнице Мариупольской районной государственной администрации. Управляющая делами помогает местным гауляйтерам "управлять" Мангушской территориальной общиной", - говорится в сообщении.

В частности, после вторжения России на территорию Украины и временной оккупации региона она добровольно заняла должность "управляющего делами" в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора органе власти - "Администрации первомайского района ДНР" в пгт Мангуш Мариупольского района Донецкой области.

Женщина подозревается в коллаборационной деятельности по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Санкция пола предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.