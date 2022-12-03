ua ru
Сб, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Помогает гауляйтерам в Мангуше. ГБР сообщило о подозрении бывшей чиновнице

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 03 декабря 2022 11:48
Помогает гауляйтерам в Мангуше. ГБР сообщило о подозрении бывшей чиновнице Фото: ГБР сообщило о подозрении бывшему чиновнику Мариупольской РГА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему чиновнику Мариупольской РГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

"Работники ГБР сообщили о подозрении бывшей чиновнице Мариупольской районной государственной администрации. Управляющая делами помогает местным гауляйтерам "управлять" Мангушской территориальной общиной", - говорится в сообщении.

Помогает гауляйтерам в Мангуше. ГБР сообщило о подозрении бывшей чиновнице

В частности, после вторжения России на территорию Украины и временной оккупации региона она добровольно заняла должность "управляющего делами" в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора органе власти - "Администрации первомайского района ДНР" в пгт Мангуш Мариупольского района Донецкой области.

Женщина подозревается в коллаборационной деятельности по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Санкция пола предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, кремлевские кураторы решили научить гауляйтеров захваченных городов и сел в Украине, как правильно "развивать" разбитые обстрелами населенные пункты. Для этого адресно даже были направлены соответствующие методички.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война в Украине
NEWS
Больше 500 оккупантов и вертолет: новые потери РФ в Украине от Генштаба
Больше 500 оккупантов и вертолет: новые потери РФ в Украине от Генштаба
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии