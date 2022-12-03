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Допомагає гауляйтерам в Мангуші. ДБР повідомило про підозру колишній посадовиці

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Маріуполь, Субота 03 грудня 2022 11:48
Допомагає гауляйтерам в Мангуші. ДБР повідомило про підозру колишній посадовиці Фото: ДБР повідомило про підозру колишній посадовиці Маріупольської РДА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишній посадовиці Маріупольської РДА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишній посадовиці Маріупольської районної державної адміністрації. Керуюча справами допомагає місцевим гауляйтерам "керувати" Мангуською територіальною громадою", - йдеться в повідомленні.

Допомагає гауляйтерам в Мангуші. ДБР повідомило про підозру колишній посадовиці

Зокрема, після вторгнення Росії на територію України та тимчасової окупації регіону вона добровільно обійняла посаду "керуючої справами" у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора органі влади - "Адміністрації першотравневого району ДНР" у смт Мангуш Маріупольського району Донецької області.

Наразі жінка підозрюється у колабораційній діяльності за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України. Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, кремлівські куратори вирішили навчити гауляйтерів захоплених міст та сіл в Україні, як правильно "розвивати" розбиті обстрілами населені пункти. Для цього адресно навіть було направлено відповідні методички.

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