Додаткові потяги зі Львова до польського Перемишля скасували

Польська залізниця заявила про скасування додаткових рейсів з Перемишля до Львова і назад. Потяги не курсуватимуть як мінімум до 20 січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PKP Intercity .

Потяги з Перемишля до Львова і назад не курсуватимуть за вказаним маршрутом як мінімум до 20 січня 2022 року. Причини такого рішення не уточнюються.

"ПКП Інтерсіті повідомляє, що з 22 грудня 2021 року по 20 січня 2022 року були скасовані наступні міжнародні поїзди:

19/33020 зі Львова до Перемишля 20/33023 з Перемишля до Львова 27/33004 зі Львова до Перемишля 28/33007 з Перемишля до Львова", - йдеться в повідомленні польського перевізника.

Водночас жодних змін у графіку руху пасажирських поїздів між Польщею та Україною немає. Зараз подорожувати залізницею між двома країнами можна поїздами:

№705 Київ - Перемишль,

№715 Київ - Перемишль,

№ 67 Київ - Варшава,

№036 Одеса - Перемишль.

Також є рейс №089 Львів - Перемишль, який здійснює "Укрзалізниця".