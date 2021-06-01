У політв'язня Приходька серйозні проблеми зі здоров'ям. Його етапують в колонію суворого режиму

Український консул відвідав політв'язня Олега Приходька в російському СІЗО в Ростові-на-Дону. У нього зберігаються серйозні проблеми зі здоров'ям.

Консул повідомив, що політв'язень він страждає від опухання ніг і хронічних захворювань внутрішніх органів. Приходька очікує важкий період в колонії.

"На кону стоїть лише одне: не втратити і без того слабке здоров'я і просто вижити. Зараз Олег Аркадійович страждає від опухання ніг і хронічних захворювань внутрішніх органів", - сказав дипломат.

За словами консула, передані для Приходька ліки, дійшли до нього з 8-денним запізненням. Дипломат обговорив цю проблему з адміністрацією СІЗО.

У найближчі 10 днів політв'язня етапують до колонії суворого режиму. Точна дата і місце наступного утримання Приходька невідомі ні адвокатам, ні консулам до прибуття до кінцевого пункту.