Общество Образование Деньги Изменения

Доплаты энергетикам: стало известно, когда будут начислены первые деньги

Фото: энергетики начнут получать доплаты в феврале (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Энергетики, которые работают в ремонтно-восстановительных бригадах во время зимнего периода, получат доплаты по 20 тысяч гривен ежемесячно. Первые выплаты будут начислены в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Энергетики, которые круглосуточно восстанавливают нашу энергосистему, получат доплаты по 20 тысяч гривен ежемесячно за работу в аварийных бригадах. Первые выплаты будут начислены на зарплатную карточку уже в этом месяце", - сообщила Свириденко.

Также, по ее словам, вместе с государственными компаниями правительство обеспечивает адресную помощь для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров.

Первые 10 тысяч "Пакетов тепла", обеспеченные Группой "Нафтогаз", уже получили жители Дарницкого, Днепровского, Деснянского районов Киева, Броваров и Борисполя Киевской области.

Пакеты содержат вещи, которые помогают пройти холодный период, согреться, оставаться на связи и заряжать медицинские устройства.

"Расширяем эту поддержку в дальнейшем, привлекаем другие крупные государственные компании: "Энергоатом", "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго". Они обеспечат дополнительные Пакеты тепла для общин по всей Украине, где ситуация с электро- и теплоснабжением остается сложной", - добавила премьер.

 

Доплаты энергетикам

Напомним, украинское правительство решило ввести отдельную программу поддержки энергетиков, которые работают в ремонтно-восстановительных бригадах во время зимнего периода.

Речь идет о специалистах, которые круглосуточно работают в сложных условиях, под обстрелами и в условиях сильных морозов, восстанавливая энергетическую инфраструктуру во всех регионах Украины.

Так, украинские энергетики, коммунальщики и тепловики с января по март смогут получить дополнительно по 20 тысяч гривен в месяц.

