RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Донорська конференція у Варшаві зібрала 6,5 млрд доларів для України

Фото: польський прем'єр Матеуш Моравецький (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Сьогоднішня донорська конференція у Варшаві (Польща) за участю європейських лідерів зібрала 6,5 млрд доларів для України. Партнери обіцяють якнайшвидше надати ці гроші Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії польського прем'єра Матеуша Моравецького.

"Спасибі за всі ваші зобов'язання. Разом ми всі мобілізували 6,5 млрд доларів. Це наші зобов'язання сьогодні, спасибі вам за них. Давайте зробимо так, щоб ці гроші якомога швидше дійшли до українців", - звернувся він до учасників конференції.

Зазначимо, як заявляв президент Європейської ради Шарль Мішель, донорська конференція у Варшаві повинна стати відправною точною для європейського "плану Маршалла" по відновленню України.

Нагадаємо, на конференції також виступив президент України Володимир Зеленський, який закликав надати статус країни-кандидата на вступ до ЄС. А також заявив, що вступ України має пройти скороченою процедурою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзПольшаДопомога Україні